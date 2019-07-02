В Геленджике женщину задержали за курение на борту самолета

42-летнюю жительницу Москвы задержали в аэропорту Геленджика за курение на борту самолета. Об этом рассказали в Новороссийскоом линейнои отделе управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Сообщение об инциденте на рейсе Москва - Геленджик поступило в дежурную часть Геленджикского линейного отделения полиции от диспетчера аэропорта.

После приземления самолета сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть правонарушительницу, на которую составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Ей грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.