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02.07.2019 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Судаке села на мель частная яхта

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в районе бухты Капсель села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

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Оперативному дежурному МЧС накануне вечером поступила информация о перевернувшемся под Судаком легкомоторном судне. Но прибывшие на место ЧС спасатели ГКУ РК "Крым-спас" увидели севшую в 200 метрах от берега яхту "Романтика".

- Видимых повреждений судна не было, а ее владелец - житель Севастополя - от эвакуации отказался, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - В медицинской помощи он не нуждался.

Сегодня утром спасатели начали подводное обследование днища судна, чтобы установить, не получило ли оно повреждения. После этого яхту попытаются снять с мели. В спасательной операции участвуют сотрудники ГИМС, "РОССОЮЗСПАС", привлечено еще одно судно "Виктория".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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