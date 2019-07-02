Я человек неспортивный: в спортзал не хожу, пробежки не практикую и даже на велосипед сажусь редко. Получив задание написать про японскую гимнастику со странным названием "буидо", обрадовалась - повод выйти из-за компьютера и размяться.

"Мы занимаемся растяжкой - аккуратно тянем мышцы, снимаем зажимы", - рассказывает мне 64-летняя Людмила, шесть лет занимающаяся восточными практиками. В прошлом Людмила - муниципальный служащий, сейчас - контролер концертного зала в филармонии. "Когда сын был маленький, мы вместе ходили в бассейн, занимались теннисом, - говорит она. - Сын вырос, я лет на десять забросила спорт. Потом Максим, мой врач, пригласил меня на сатори - занятия по сохранению женского здоровья. Я решила, что пора заняться собой, и пошла. Тогда же он начал практиковать буидо, ну и мы вслед".

Буидо - универсальная практика, подходит всем, независимо от пола и возраста. Состоит из дыхательных упражнений и работы в паре. "Буидо - это профилактика, искусство восстанавливать и поддерживать здоровье и силы. Разве кому-то может быть не полезно быть здоровым? Если мужчинам еще можно заниматься интенсивными тренировками, то женщинам надрываться в спортзале попросту вредно", - говорит инструктор Максим Звычайный.

"То, что надо: спорт для ленивых", - решила я и отправилась оздоравливаться.

На занятие пришли человек десять: девушка Женя, мама с двумя детьми, мужчина средних лет и женщины в возрасте от 40 до 60 с хвостиком. В роли сенсея - Максим. Восточной медициной он занимается давно и серьезно. В 1988 году, когда ему было 15, увлекся карате - "потому что мужчина должен уметь постоять за себя". С возрастом понял: ресурсы организма нужно восстанавливать, и обратился к восточной медицине.

"Следующие полгода мы изучаем задний срединный меридиан. Кто скажет, почему?" - женщины зашуршали шпаргалками. "Потому что он замыкается с передним, получается замкнутый цикл энергии. На нем расположены точки, которые активизируют работу самых важных органов", - это из области традиционной восточной медицины - акупунктуры. Воздействуя на точки, можно влиять на работу внутренних органов. Точки расположены на меридианах, по которым движется главная жизненная энергия ки (у китайцев - ци). Эта энергия помогает обрести гармонию между разумом, телом и душой. С точки зрения европейской медицины задний срединный меридиан - это позвоночник. Здоровый позвоночник - основа здоровья всего тела. Научный факт.

Колотим по спине впереди стоящего кулаками, шлепаем ладонями, разминаем плечи, стучим пальцами по голове. По сути, обычный массаж. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Начинаем, и первым делом дыхательная гимнастика. На вдохе разводим руки в стороны, поднимаем вверх, на выдохе опускаем. Пальцы рук соединяем, разъединяем, поднимаемся на носочки, наклон. Вдыхаем свежую энергию, выдыхаем ненужную. Матерый скептик скажет, что чушь, но я в энергии верю. Странно: пока я дышала по инструкции, вспотела.

Переходим ко второй части. Встаем "паровозиком" в круг. Колотим по спине впереди стоящего кулаками, шлепаем ладонями, разминаем плечи, стучим пальцами по голове. Обычный массаж. Из болезненного - упражнение "плавничок", когда оттягивают кожу на позвоночнике между лопаток. Подвывала и боялась, что делаю больно другому. На лбу выступил пот, руки устали.

Наш сенсей укладывает на коврик 10-летнего каратиста Митю (все дети, которые ходят на карате к Максиму, изучают буидо) и рассказывает про точки на заднем срединном меридиане. От копчика до первого шейного позвонка их 14. Запомнить все с одного раза невозможно. Поняла главное, точки находятся между позвонками, каждая за что-то отвечает.

С точки зрения европейской медицины задний срединный меридиан — это позвоночник. Здоровый позвоночник — основа здоровья. Научный факт. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Третья часть - работа в парах. Партнер прорабатывает точки тебе, потом ты ему. "Многих именно это и отталкивает - все же хотят только релакса", - рассказывает 49-летняя Надежда. Когда-то она занималась цигун, йогой и рэйки. Сюда привела коллегу Ларису, которая стала моим напарником. Ларисе - 52, но больше 35 ей не дашь. У нее есть муж и 30-летний сын.

В буидо очень важно доверять партнеру: разрешить дотрагиваться до своего тела. С этим у нас с Ларисой проблем не было. Проработав друг другу точки, мы ложимся на коврики. В моем расслабленном теле воздушная легкость, в мыслях беспечность, на лице улыбка. Одежда мокрая от пота, хотя ничего и не делала.

"Ну как ощущения?" - интересуется Максим. "Класс! Не скачешь, не бегаешь, а мышцы работают", - делюсь впечатлениями. "Буидо - поддержка организма в хорошем состоянии, - говорит инструктор. - В России мало кто занимается профилактикой, а на Востоке подобные практики - в порядке вещей. Поэтому в Китае и Японии много долгожителей".

"Люди готовы тратить деньги на врачей и лекарства, но не на сохранение здоровья, - удивляется Надежда. - Хотя это для работающего человека недорого". Разовое посещение занятия на два часа стоит 350 рублей. Достаточно заниматься раз в неделю - в Японии делают именно так.

Людмила благодаря занятиям научилась бороться с болью. "Моей маме 92. Бывает, где-то болит, просит таблетку. А я прорабатываю ей точки, и боль проходит". Проверить обезболивающий эффект буидо я не смогла - ничего не болело. Заметила только, что у одной из женщин к концу занятия прошел насморк.

До вечера я пребывала в состоянии "жизнь прекрасна!": дела делались быстро, мысли были легкими. Видимо, открыла-таки путь энергии ки, разум, душа и тело обрели гармонию. К утру вернулась в реальность - мышцы побаливали, словно накануне пробежала километров пять, но шлейф беспечности в настроении остался. Необычно, тело работает, хотя его не напрягаешь.

Справка "РГ"

Энергия ки, меридианы и активные точки

Буидо - направление японской медицины. В основе лежит теория об использовании энергии ки, меридианах и активных точках, базируется на техниках древних японских боевых искусств. Буидо разработал в XX веке ученый-исследователь Соити Миноути, последний ниндзя из клана Кога, который в прошлом специализировался на изготовлении ядов. В Россию буидо пришло в 2011 году благодаря врачу-гинекологу из Екатеринбурга Максиму Звычайному, интересующемуся восточной медициной. Он познакомился в Японии с учеником Миноути сенсеем Фукавой Нориаки и предложил провести на Урале семинар. Очень скоро в России появилась Федерация "Кэнкохо Буидо", ее филиалы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Челябинске.