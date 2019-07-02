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02.07.2019 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ввели в заблуждение

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 143(7901)
В суд Краснотурьинска направлено уголовное дело в отношении двух предпринимателей. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при возведении дома для 60 сирот. По версии следствия, бизнесмены положили в собственный карман более 10 миллионов рублей, предоставив в отчетах липовые справки и документы о ходе строительства.

- В декабре 2013 года обвиняемые заключили договор с Фондом жилищного строительства Свердловской области, чтобы принять участие в правительственной программе возведения домов для детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Для осуществления своих замыслов предприниматели использовали подконтрольные компании. А в фонд отправляли фиктивные акты, справки, гарантийные письма и договоры с поставщиками.

Фото: iStock
Счетная палата: 80% сирот имеют право на жилье, но жилья не имеют

За три года, пока длилась эпопея с сиротской многоэтажкой, на отведенном администрацией Краснотурьинска участке все-таки выросло трехэтажное здание. Деньги по госпрограмме из казны спускали исправно: на счет компании было перечислено более 63 миллионов рублей. Однако за год до оговоренной в контракте даты ввода в эксплуатацию планы сирот справить новоселье рухнули как карточный домик: застройщик объявил себя банкротом. К этому моменту социальный объект выглядел плачевно: без кровли, внутренних перегородок и отделанного фасада.

Мошенническая схема увода казенных средств вскрылась быстро. Только масштабы потерь со временем выросли. Вначале речь шла о двух украденных миллионах рублей, сейчас сумма выросла в пять раз.

Почему липовые акты подписывались в чиновничьих кабинетах на ура, притом что работы на социальном объекте шли ни шатко ни валко, надеемся, еще предстоит выяснить. Пока в официальных документах фигурирует фраза "ввели в заблуждение".

Чтобы компенсировать казне хотя бы часть расходов, осенью прошлого года недостроенное здание выставили на торги за 56 миллионов рублей. Покупателей не нашлось, цену скинули до 50-ти. Желающих опять не было, и весной 2019-го объект появился на сайте бесплатных объявлений по цене трехкомнатной квартиры в Екатеринбурге - пять миллионов рублей. Рискнул ли кто-то приобрести дом по бросовой цене, нам узнать не удалось.

Между тем

Весной нынешнего года "РГ" написала о доме-шале для восьми сирот на окраине поселка Восточного Камышловского района. Деревянное здание, на возведение которого ушло более десяти миллионов бюджетных средств, с 2014 года стоит не принятым в эксплуатацию. Шале уже почти разобрали по частям, а никто так и не понес наказание за халатность и не вернул в казну деньги. Заказчик - Фонд жилищного строительства, перечислявший миллионы, - в официальном ответе "РГ" сообщил: "Согласно условиям контракта до регистрации права собственности на квартиры за содержание объекта несет ответственность застройщик". Застройщик объявил себя банкротом.

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