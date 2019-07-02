"Уральские авиалинии" приостановили рейсы в Прагу вслед за "Аэрофлотом"

Вслед за авиакомпанией "Аэрофлот", которая отменила четыре рейса из Москвы в Прагу, назначенные на второе июля, приостановили выполнение рейсов и "Уральские авиалинии".

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты, мы со 2 июля 2019 года приостанавливаем выполнение рейсов в Прагу", - сообщили "РГ" в пресс-службе перевозчика.

На сегодня были запланированы два рейса уральской компании (один из Екатеринбурга, и один из Жуковского). Оба задерживаются на неопределенный срок. Всем пассажирам, которые находится сейчас в аэропортах вылета, предоставят услуги, гарантированные Федеральным авиационным правилам.

"Уральские авиалинии" следят за ситуацией и ожидают ее урегулирования. Оповещать пассажиров обо всех изменениях будет call-центр, оперативная информация будет доступна на сайте перевозчика и в официальных пабликах в соцсетях.