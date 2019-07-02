В Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль Urals Music Night

- На открытом воздухе играть сложнее, чем в зале. Птицы летают и машины ездят, очень уж много всего отвлекает, - пианисту, победителю Евровидения Ивану Бессонову через несколько минут предстоит выйти к публике, заполнившей Площадь 1905 года. - Но ты артист, и должен уметь выступать и там, и там.

Бессонов и оркестр "Лицей-Камерата" Свердловской филармонии открывали в пятницу вечером самую музыкальную ночь года в столице Урала - фестиваль Urals Music Night, мероприятие, вряд ли где еще возможное в нашей стране, а тут проходившую уже в пятый раз.

В этом году в фестивале участвовало около двух тысяч музыкантов, от классических до рэперов, действо шло на 80 площадках, и для всего этого хватило нескольких квадратных километров в центре города - и времени с 6 вечера до 3 ночи с пятницы на субботу.

Центр Екатеринбурга в это время закрылся для машин, а двери его театров и кинотеатров, ДК, кафе, баров, его скверы и площади - всего этого здесь много, как ни в одном "миллионнике" - открылись для зрителей. И те весь вечер и ночь, двигались потоками вверх и вниз по улице 8 марта, проспекту Ленина, улице Ельцина; кто-то оставался на Октябрьской площади и слушал после Бессонова оркестр "B-A-C-H", а потом и "Виртуозов Москвы", другие упорно пробивались к группе "Чингисхан", и украинской певице Maruv.

…Сквер у Театра Драмы, где начинается шоу всенародно любимых питерских хулиганов от рейва группы Little Big, уже собрал тысяч пять народу и встать там негде. И мы ныряем под вывеску New Bar, улица 8 марта, дом 8, послушать волнующий голос Флоры Бичахчян, примы екатеринбуржского соула. Уютное заведение на четвертом этаже принимает сегодня программу American Pie, заполняющая бар публика услышит в эту ночь с маленькой сцены еще и много громкого гаражного рока, рокабилли и блюза от городских команд - репертуар для программы подбирала эксперт площадки, известный уральский продюсер Татьяна Жинжина: такие эксперты, знающие о той или иной музыке больше других, и готовые использовать знания для того, чтоб и люди эту музыку узнали, - особая фишка фестиваля.

Так, опыт и связи Екатерины Клейнман, исполнительного директора клубов Tele Club и "Дом Печати", привозившей в Екатеринбург мировых звезд Disturbed и Рapa Roach, позволили ей пригласить к себе в "Дом" на одну ночь знаменитых DJ Iglooghost, Actress и Nabihah Iqbal и бывшие корпуса типографии "Уральский рабочий" стали филиалом фирмы-кузницы мирового диджей-движения Ninja Tune, а Радио-Рекорд Екатеринбург организовало на Аллее кофеваров сет российских звезд хауса Filatov&Karas.

- Мы укладываем фестиваль в одну ночь, в том числе и для того, чтобы в конце ее зритель воскликнул - эх, туда и туда я не успел! Надо б в следующий год приехать! - говорил на пресс-конференции директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Для того, чтоб зритель мало-мальски ориентировался бы в географии фестиваля, были составлены тематические карты-маршруты. Скажем, если тебе хотелось не бита, а мелодий, ты мог бы, глядя на часы, двигаться от сета турчанки Kalben на Октябрьской площади через сцену "Главпочтамт", где играли Bohemian Bards, чешские фолк-философы, вооруженные как волынками, так и бас-гитарами - к площадке "Терка" (названной в честь стоящего там арт-объекта в виде кухонного инструмента) на Молчанова, 44. Там "зажигали" главные зарубежные звезды фестиваля - огневая американская джаз-рок команда, обладатели двух Грэмми Grupo Fantasma и немцы Jazzrausch Bigband, скрестившие оркестровую медь и танцевальную электронику.

… Мы уже не успевали на вечер мелодекламаций с участием уральских поэтов и остановились у Театра оперы и балета. Ровно в 22.30 на балкон театра упал луч прожектора, высветив мужчин во фраках и женщин в бальных платьях - и грянула Funiculi Funicula, знаменитый оперный хит. Мы слушали их один за другим, кричали "браво" вместе с собравшимися на площади зрителями, для которых не хватило бы и трех залов В соседнем с Оперой кукольном театре на концерте выдающихся джазменов пианиста Андрея Кондакова и контрабасиста Александра Волкова публика в зале в 11 вечера стояла у стен и сидела в проходах. На открытой сцене у Ельцин-центра высадился десант молодых рок-групп из Бирмингема, завтрашний день британского рок-н-ролла.

- Продюсеры никогда не привезли бы их к нам - как, скажем, и интереснейшую немецкую команду Bando, индастриал на барабанах. Эти концерты никогда не окупились бы, - считает екатеринбургский диджей Евгений Свалов, эксперт площадки House of house. - И публика никогда б не узнала, что есть и такая музыка.

На просвещение публики в этом году фестивалю потребовалось порядка 65 миллионов рублей (против 40 с лишним в 2018), выданных Фондом президентских грантов, Фондом губернатора, министерством инвестиций и спонсорами, чьими логотипами плотно заполнена вся задняя сторона обложки фестивального буклета. Так музыку увидели и услышали за одну ночь - не заплатив за это ни рубля - около 300 тысяч человек.

Из которых тысяч 15 пришли в два часа ночи на финал, концерт "Брейнсторма". И в самом конце вечера, под гимн UMN "Солнце взойдет" подняли зеркальца - ловить встающее солнце. И оно все-таки пробилось к нам сквозь тучи. Значит, следующая Urals Music Night состоится.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ-Неделя"