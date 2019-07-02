Учреждение разместилось на базе поликлиники № 1 в первом микрорайоне Заозерного. По словам главного врача поликлиники Сергея Жукова, раньше больных с подозрением на онкологию сразу направляли в онкодиспансер, теперь их сначала будут обследовать в поликлинике. При необходимости больной сможет пройти химиотерапию в дневном стационаре.

- За две недели мы должны определить, действительно у человека онкология или он страдает другим недугом, - поясняет Сергей Жуков.

Медики признаются: открыть центр было нелегко. Самое главное - найти специалистов. В Курганской области врачей не хватает, чтобы укомплектовать штат, некоторым докторам пришлось пройти переподготовку.

Ежегодно в Зауралье регистрируют около пяти тысяч онкобольных. Всего на учете их состоит 22,5 тысячи. На всю Курганскую область был один диспансер, и стоять в очереди на обследование приходилось очень долго. Теперь ситуация должна измениться.

На заметку

По данным регионального департамента здравоохранения, в 2019 году планируется открыть аналогичный центр на базе курганской больницы № 2, оснастить Курганский областной онкологический диспансер и Шадринскую больницу скорой медицинской помощи. На приобретение современной техники из федерального бюджета выделено дополнительно 122 миллиона рублей. На региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" власти намерены потратить в нынешнем году в общей сложности 1,4 миллиарда.