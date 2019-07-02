Нынешнее лето характеризуется тем, что в прокат выходят победители крупных фестивалей. Например, Каннского или Московского международного. И нет большей радости для продвинутого зрителя, чем сравнивать звездного лауреата с другими картинами и самому решать - правильно или нет дали приз. Каждую летнюю неделю в российский прокат выходит более десяти фильмов. Как сориентироваться - на что тратить деньги: поход в кинотеатр сегодня недешевое удовольствие. Обозреватель "РГ" подготовила "великолепную семерку" лета 2019-го, то есть те фильмы, посмотрев которые, вы точно не кинете в нее камень.

"Паразиты" Пон Джун-хо. С 4 июля

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля в этом году - и рассмешит, и расстроит. Если бы делали российский ремейк этой картины - в нем было бы логично задействовать мигрантов из Таджикистана, например, и семейство с Рублевки. По сюжету бедняки, живущие в вонючем и постоянно затопляемом подвале, чудом проникают в другую реальность - в жизнь богатых и успешных. Подросток, благодаря своему другу, устраивается репетитором к "буржуйской" дочке. Постепенно обслуживать богачей приглашается вся родня. Отец устраивается водителем, мать - домработницей, сестра - арт-терапевтом для сына, у которого проблемы с психикой. Парнишка видит то, что богатые обычно не замечают - скрытую жизнь бедняков во всей ее нищей правде. Режиссер утрировал все социальные конфликты, доведя ситуацию до абсурдной, - в этом и заключается все самое притягивающее, что есть в этом кино. Второй секрет успеха - современное общество настолько расслоено, что каждый зритель узнает в героях либо себя, либо своих знакомых.

"Тренинг личностного роста"Фархат Шарипов. С 4 июля

Лауреат приза "Золотой Георгий" за лучший фильм - Московского международного кинофестиваля 2019 года. Председатель жюри Ким Ки Дук отдал приз этому казахскому фильму на русском языке. Да и как он мог не победить в стране, где выстраиваются гигантские очереди, например, на выступление Тони Роббинса в Олимпийском, который учит, как "разбудить в себе исполина". Главный герой - банковский служащий и лузер, типичный "офисный планктон" - ходит на тренинг личностного роста, чтобы хоть как-то изменить свою жизнь. И вот он встречает большого человека, крупного чиновника, по совместительству институтского товарища, и жизнь его делает крутой вираж вверх. А наверху как наверху - приходится делать выбор.

"Человек-паук: Вдали от дома" Джон Уоттс. С 4 июля

Сразу совет: перед тем как идти на очередной фильм франшизы про Человека-паука, пересмотрите или посмотрите ленту "Мстители. Финал". "Человек-паук: Вдали от дома" без нее - как еда без соли. В новой картине Питер - он же наш супергерой - собирается на каникулы в Европу, это летними днями понятно всем. Но не успевает он расслабиться, как находится работенка, - это также понятно некоторым. "Спасение мира требует жертв" - эти слова звучат в трейлере фильма. И Человек-паук жертвует своим отпуском для того, чтобы украсить отпуска всех кинозрителей.

"Эбигейл" Александр Богуславский. С 22 августа

Это фэнтези - самый ожидаемый российский фильм этого лета. Он был представлен на Берлинском и Каннском кинорынках, и зарубежные партнеры проявили к нему высокий интерес. По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыты из-за эпидемии загадочной болезни. Ее отца забрали как зараженного, когда она была ребенком. Но однажды в ней пробуждаются необыкновенные способности, и она узнает, что ее город на самом деле полон магии, а эпидемия - обман и прикрытие для властей, чтобы забирать людей с магическим даром. В фильме играет приглашенная звезда - популярный британский актер, имеющий большой успех и в Голливуде, Эдди Марсан. Из российских звезд в фильме снимались Тинатин Далакишвили, Глеб Бочков, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Риналь Мухаметов, Никита Тарасов, Ксения Кутепова и другие.

На новый лад

"Король Лев". Джон Фавро. С 18 июля

Фото: The Walt Disney Company CIS LLC

Disney уже переснял на новый лад "Книгу джунглей", и некоторое время назад все кинозрители за этим наблюдали. Благодаря новым технологиям их вместе с Маугли чуть не раздавило стадо буйволов (по крайней мере эффект был ошеломляющим), но все выжили. Настал черед истории об отважном львенке по имени Симба. Фильм "Король Лев" обещает быть очень зрелищным, а цифровых технологий и в нем немало. История взросления знакомых с детства героев, первая любовь, житейские ошибки… И все происходит не в городских джунглях, а в бескрайней саванне. Величие дикой природы позволит каждому зрителю почувствовать себя если не львом, то королем-то уж точно. Что важно - молодым королем. Режиссер фильма Джон Фавро играет как актер в ленте про Человека-паука. Все взаимосвязанно.

Анимация

"Angry Birds 2 в кино". Туроп Ван Орман. С 15 августа

Фото: Sony Pictures Releasing Russia

Позволим себе сравнение с "Игрой престолов". Там в финальном сезоне объединяются непримиримые враги, чтобы спасти мир и одержать историческую победу. Здесь - то же самое. "Сердитые птицы" (именно так переводится название) и зеленые свиньи - непримиримые враги, знакомые многочисленным фанатам по компьютерной игре, а затем по первому анимационному фильму, во втором объединятся в борьбе с мировым злом. Самый ожидаемый полнометражный мультфильм этого лета представит зло в виде холода - замерзшего острова. Но птицам более по нраву теплые края. А свиньям - тем более. Их задача - остановить заморозки. Напомним, что короля свиней в российской версии озвучивает Сергей Бурунов, что привлекает зрителей.

Между тем

Письмо свиновода

Поскольку выбор летних киноновинок в этом году действительно велик, обратим ваше внимание еще на несколько картин, написав на каждую из них рецензию. Буквально одной строкой. "Дай мне свободу" Кирилла Михановского - никто и никогда так не снимал жизнь эмигрантов, в том числе и российских; "Анна" - в новом фильме режиссера Люка Бессона о самом красивом наемном убийце в мире снялась топ-модель и актриса Саша Лусс, без Александра Петрова также не обошлось; "Ребенок зомби" - режиссер Бертран Бонелло снял фильм об известнейшем в мире зомби, но его история рассказана глазами внучки монстра; "В Кейптаунском порту" - новый фильм Александра Велединского, который он мечтал снять всю жизнь, наконец-то дошел до проката, он рассказывает о чести и мужестве. "Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков" - самая ожидаемая экранизация этого лета: сюжет для новой книги молодая писательница находит в… письме свиновода.

Хит проката

"Однажды в … Голливуде". Квентин Тарантино. С 8 августа

Фото: Sony Pictures Releasing Russia

Каннский кинофестиваль плясал от радости, когда выяснилось, что Квентин Тарантино день и ночь не выходит из монтажной и все-таки успевает к ним в основной конкурс. Потом лукавые французы радостно принимали режиссера и исполнителей главных ролей в фильме Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Зрители не могли попасть на фильм даже с билетами - такой был ажиотаж. Тарантино, по сути, сделал Каннский кинофестиваль в этом году, а тот отплатил режиссеру тем, что он уехал без больших наград большого жюри. Приз достался лишь собаке - питбуль Брэнди, сыгравший в фильме, удостоился "Собачьей пальмовой ветви" (Palm Dog). Однако никому не верьте - фильм прекрасен. Брэд Питт в нем снова сводит с ума всех зрительниц - он играет дублера голливудской звезды - в этой роли Ди Каприо. Марго Робби в картине практически не говорит. Но зачем? От нее и так не оторвать глаз - она играет жену Романа Полански, актрису Шэрон Тейт. В фильме есть и Брюс Ли, и Стив Маккуин, и другие реальные персонажи. А также - линия, связанная с движением хиппи. Но Тарантино не был бы сам собой, если бы не устроил заварушку на экране. Какую - нельзя рассказывать. Режиссер обратился к критикам со специальным письмом, в котором содержалась просьба молчать про сюжетные ходы. Так что, самые нетерпеливые, вам остается ждать проката.