Пошли ягоды! Поспели жимолость, земляника, черешня, да и ранняя вишня уже на подходе. Вот только картину портят скворцы и дрозды: как налетят на дерево - пара часов, и урожая нет. Мы собрали самые действенные советы - кое-что опробовали сами, кое-что подглядели в чужих садах и теперь спешим поделиться опытом с читателями "РГ - Недели".

Не ловись, птичка, большая и маленькая

Черешневые сады в Нидерландах, Швейцарии и Италии защищают одинаково: деревьям не дают тянуться вверх, нещадной обрезкой придают кронам плоскую форму. Черешня - дерево рослое, но благодаря обрезке вырастает высотой метра три-четыре, не выше. Плантации обносят металлическим каркасом, и когда ягода начинает спеть, над кронами натягивают сплошным полем пластиковые сетки. Сбоку сетки нет - войти под кроны и собирать ягоды можно свободно. Птицы не залетают.

В частных садах, впрочем, где растет всего-то пара черешен, укутывают каждое дерево. Только если у нас обычно пытаются накинуть сетку прямиком на крону, то сметливые итальянские садоводы, к примеру, привязывают к веткам палки-удлинители с мягким комком на конце - так, чтобы наброшенная сетка не касалась кроны и не рвалась, опираясь на эти палки. И эта простая предосторожность спасает урожай: если сетка лежит на ветвях, птицы садятся сверху и клюют ягоды прямо через ячейки. Да еще нередко запутываются в сети и погибают. На сетку, под которой остается пространство, птицы не садятся - покружат-покружат и улетают восвояси.

"Глазастые" пугала

Эту штуку я тоже подсмотрела у итальянских фермеров, а потом купила за три евро в итальянском ОБИ. Надувной легкий пластиковый шар, со всех сторон изукрашенный черными "глазами". Подвешивать надо на пруте над кроной - шар болтается на ветерке, крутится, "глазищи" бегают туда-сюда (см. фото). Птиц на защищенных такими шарами деревьях я не видела. Теперь вот опробую дома, на наших российских скворцах и дроздах. Думаю, что такой шар можно соорудить и самим, разрисовав маркером легкий детский мяч или надув воздушный шар из плотной резины . Правда, он сдуется через два-три дня. Но за это время и урожай можно успеть снять.

Вот такие шары с "глазами" используют в качестве пугал итальянские садоводы. Фото: Ирина Невинная

Парящие враги

Замечено: в местности, где много хищных птиц - а в некоторых местах в Подмосковье, к примеру, встречаются беркуты и кречеты, - прожорливых, охочих до дармовых ягод налетчиков не в пример меньше. Так что принцип "напугать" действительно может сработать. Садоводы сооружают из пластиковой бутылки и болтающихся на ветру пленочных крыльев подобие птицы, насаживают ее на шест и выставляют реять повыше деревьев. На форумах садоводы делятся опытом и утверждают, что это работает лучше, чем развешивать по деревьям старые СД-диски, новогодний дождик или полоски фольги. Многие развешивают жестяные банки из-под пива. Главный принцип все тот же: в кроне такие "пугалки" не работают. Надо подвешивать их повыше над деревом.

В саду место мелким пичугам. Фото: PhotoXpress

Опыт

Не всякая птица долетит до поздней черешни

Владимир Морозов, садовод, Калужская область:

- Многие по привычке развешивают в саду скворечники, привечают птицу. А потом жалуются, что урожаю нанесен урон. Скворцы саду не нужны, они только вред наносят. Поэтому и скворечники надо убрать. Приманивать надо мелких птиц - синиц, пеночек, зарянок, они главные помощники в борьбе с вредителями. Для этого развешивайте синичники и дуплянки с маленьким отверстием, в которое крупный скворец просто не пролезет.

Римма Назаркина, садовод-любитель, Москва:

- Когда покупали саженцы черешни, выбрали три сорта: раннюю, среднего срока созревания и позднюю, чтобы подольше с ягодами быть. Но вот что оказалось: когда начинает спеть ранняя Ипуть, дрозды стаями слетаются и обносят черешню. Ни диски зеркальные, ни чучела кошки на ветках их не пугают. Даже звуковое "пугало" только соседей раздражало, а птицам хоть бы хны. Но вот расправились дрозды с первой черешней и потом улетели куда-то дальше. Поэтому поздняя Ленинградская, которая спеет на две-три недели позже, нашествия избегает. Она-то нас и кормит.