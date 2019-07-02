Россия заплатила взнос в Совет Европы

Российская Федерация внесла свой взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Даниэля Хольтгена.

Это было сделано после того, как Россия с 26 июня снова стала полноправным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За возвращение РФ проголосовали 116 евродепутатов, против - 62. Как заявил в этой связи председатель комитета по международным делам Госдумы РФ и глава российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, "страны Европы созрели для понимания, что без России никуда".

Российскую делегацию лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в руководящие органы ПАСЕ после возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году. В 2017 году Россия частично прекратила делать взносы в Совет Европы.