Российской делегации в ПАСЕ удалось отстоять свои полномочия

Возмущенная поражением русофобов украинская делегация объявила, что покидает ассамблею, не уточнив, делает ли это навсегда или только до конца нынешней сессии. В свою очередь, в Москве выразили удовлетворение принятым решением, которое, по мнению главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, "позволяет Москве работать в ассамблее конструктивно и опираться на позицию ответственного большинства".

Принятое ПАСЕ решение стало отрезвляющим ответом для парламентариев, желавших навсегда избавиться от присутствия России в международной организации. Возвращение россиянам полномочий без дополнительных условий дало нашей делегации моральное и юридическое право участвовать в тайном голосовании по кандидатуре нового генерального секретаря ПАСЕ - представителей Хорватии или Бельгии. Ранее российская делегация отказывалась от этой процедуры, сославшись на еще не возвращенные ей полномочия. Еще в среду утром глава нашей делегации Петр Толстой сообщил: россияне не будут присутствовать в сессионном зале в первой половине дня, чтобы никто не мог заявить, что они голосовали за нового генсека. Но теперь, когда эти ограничения были сняты, представители РФ успели отдать свои голоса за одного из кандидатов.

Впрочем, до последнего момента оставалось неясным, сумеет ли умеренное большинство в ассамблее выдержать натиск радикалов, пытавшихся с помощью поправок и эмоциональных речей убедить колеблющихся не возвращать полномочия Москве или, на крайний случай, сопроводить это возвращение набором обязательных условий.

Говорить о полном разгроме русофобского лобби в ПАСЕ пока не приходится

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, утром в среду на ассамблее "продолжались нечистоплотные игры для того, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран и чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе". Не сумевшие во вторник лишить российскую делегацию полномочий страны - Британия, Польша, Украина, Грузия и Литва задействовали процедурные лазейки для того, чтобы с их помощью ограничить полноценное представительство России в ПАСЕ. Это был тот случай, когда многое зависело от внимательности сочувствующих России делегатов - стоило им упустить из виду хоть одну, внесенную противниками Москвы поправку, и вопрос о возвращении нашей страны в ПАСЕ вновь оказался бы подвешенным, несмотря на четко выраженное по этому поводу мнение большинства.

Тем не менее, говорить о полном разгроме русофобского лобби в ПАСЕ не приходится. Доклад, подготовленный мониторинговым комитетом, который и был в итоге утвержден участниками ассамблеи, поддержал восстановление полномочий делегации РФ без каких-либо изъятий. Но в то же время он связывает этот шаг с выполнением Москвой множества рекомендаций.

Составлявший документ британский парламентарий Роджер Гейл сознательно включил в доклад ссылки на ранее принятые в отношении Москвы критические резолюции. Значительная часть из них носит провокационный характер и априори не приемлема для России. Например, наша страна должна в полной мере сотрудничать и принять выводы голландской следственной группы по делу о трагедии с самолетом рейса MH17 малазийских авиалиний, сбитого над Донбассом. Нам также предписано не допускать нарушений прав длинного перечня сексуальных меньшинств, а заодно, до кучи, отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. И далее все в том же духе.

С одной стороны, эти рекомендации в принципе можно называть набором политических заявлений, как их охарактеризовали некоторые члены российской делегации. Однако с другой стороны, России, согласно утвержденному ПАСЕ документу, предстоит не позднее апреля 2020 года отчитаться, как она выполняет озвученные мониторинговым комитетом предписания. Цель их включения в доклад выглядела очевидной - будучи увязанными с вопросом о возвращении полномочий делегации РФ, эти рекомендации могли спровоцировать российскую делегацию на добровольный отказ от дальнейшего участия в работе ассамблеи. Но заставить россиян громко хлопнуть дверью не получилось - они проявили сдержанность и не стали публично оспаривать правомерность прозвучавших в тексте предписаний, хотя за кулисами ассамблеи говорили о том, что со многим были не согласны.

Попытки британско-украинского тандема применить к Москве политику "малых санкций" в ситуации, когда не удалось подгадить по-крупному, также не увенчались успехом. Например, предлагалось запретить россиянам участие в мониторинговых миссиях, помешать им выдвигать проекты резолюций, быть назначенными докладчиками ПАСЕ или работать в составе миссий наблюдателей за выборами. Но эти инициативы на данном этапе не прошли. Однако это вовсе не означает, и к этому Москве следует быть готовой, что такого рода ограничительные меры не будут применены к нашей стране в будущем. Оправдательным поводом для их реализации станет неизбежный отказ выполнять значительную часть принятых ПАСЕ, в отсутствие представителей России, рекомендаций. Правда, к этому моменту Москва уже погасит свою задолженность перед ассамблеей. Такое требование, кстати, также нашло отражение в докладе мониторингового комитета.

Нельзя не замечать, что в предложенных для утверждения ПАСЕ документах наряду с возвращением полномочий российской делегации заложено множество политических мин, которые при определенной процедурной сноровке могут сделать Москву на площадке ПАСЕ "мальчиком для битья". Впрочем, в выступлении главы российской делегации Петра Толстого четко прозвучало: "Никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России. Потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания".

В среду сторонники России в ассамблее не позволили русофобам дать свой навозный залп, который бы сделал конструктивный диалог нашей страны с ПАСЕ по строительству Европы без разделительных линий в будущем невозможным. В то же время, по мнению председателя Международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева, "в дальнейшем российская делегация должна добиться удаления из регламента ассамблеи положений, которые дают возможность ограничивать права национальных делегаций по политическим мотивам". На данный момент такие опасные для российских интересов положения в регламенте есть.