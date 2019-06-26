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26.06.2019 13:02
Рубрика: Власть

Володин: Против российской делегации в ПАСЕ ведутся нечистоплотные игры

Текст: Татьяна Замахина
Великобритания, Польша и Украина ведут нечистоплотные игры против РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Звучащие в ПАСЕ предложения по ограничению полномочий делегации РФ он назвал "безумными" и ставящими крест на парламентаризме.

Напомним, что российские делегаты по приглашению ПАСЕ участвуют в июньской сессии, решается вопрос о возвращении РФ в ассамблею. Ранее по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы.

Фото: iStock
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- Нам важно, чтобы полномочия делегации были полностью подтверждены, - напомнил Володин российскую позицию в ходе пленарного заседания. - Идут игры, более того, они нечистоплотны, есть те силы, которые не хотят, чтобы Совет Европы состоял из 47 стран.

Эти силы, по его словам, делают все для того, чтобы нарушить баланс, который сложился в Европе.

Глава нижней палаты уточнил, что подобные игры ведут в первую очередь Великобритания, Польша, Украина, Литва. "Их депутаты выступают за то, чтобы наша парламентская делегация не имела возможности полноценного представительства в ПАСЕ", - сказал Володин.

Ассамблея сегодня обсуждает вопрос об ограничении российских полномочий по инициативе "деструктивных сил", отметил Володин.

- Там звучат безумные предложения не допустить Россию в мониторинговые группы, не дать ей возможность выступать с докладами, не дать возможность возглавлять комиссии, рабочие группы, и другие решения, которые ставят крест на самом понятии парламентаризма, на демократии, - подчеркнул спикер. Он в очередной раз подчеркнул, что российская делегация вернется к работе в ПАСЕ только после восстановления ее полномочий в полном объеме.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Он подчеркнул, что решения, связанные с ограничением полномочий РФ, будут расценены как ограничение прав граждан.

- До конца дня мы посмотрим, какие решения будут приняты, - обратился к коллегам глава нижней палаты. - Думаю, все вы поддержите позицию: либо будут соблюдены полноценные права нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем ПАСЕ.

Депутаты поддержали предложение Володина.

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