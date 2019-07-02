Российские авиакомпании полдня не летали в Чехию

2 июля россиян, купивших туры и авиабилеты в Чехию, заставили понервничать. Авиационные власти этой страны неожиданно аннулировали часть разрешений на полеты российских компаний. Ситуацию оперативно удалось поправить. Но временно. Вопрос пока отложен до 7 июля этого года.

Взаимные ограничения на полеты неприятны для обеих сторон. Хотя лето в Чехии для организованных туристов не является "высоким сезоном". Фото: РИА Новости.

Некоторые рейсы в Прагу и Карловы Вары из-за аннулированных разрешений во вторник вынуждены были отменить авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". "Все рейсы были регулярные, заранее согласованные. Разрешения были аннулированы без предупреждения", - отметил в беседе с обозревателем "Российской газеты" советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

В Минтрансе России неожиданный запрет на полеты российских авиакомпаний в Чехию назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении

В Минтрансе России такой шаг со стороны Чехии назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении. При этом ближе к обеду вчера в ведомстве уточнили, что идет переговорный процесс, и ситуация может быть разрешена в ближайшее время. Как уверяли эксперты, стороны могут прийти к соглашению в течение двух-трех часов. Прогнозы оправдались. Уже спустя пару часов стороны достигли промежуточных договоренностей. Чешская сторона сообщила о возобновлении полетов российских авиакомпаний до 7 июля и пояснила, что решение было принято после уступок с российской стороны.

По отзывам экспертов, затруднения возникли из-за того, что авиационные власти двух стран не смогли договориться относительно рейсов чешской авиакомпании Czech Airlines в Сеул через Сибирь. Такой маршрут самый короткий и выгодный для многих иностранных авиакомпаний на пути из Европы в Азию. Но пролет над Сибирью требует согласования с российскими авиационными властями, и за такие рейсы иностранные авиакомпании платят компенсацию - роялти.

Россия с 30 июня ввела ограничения для чешской компании на перелет по маршруту Москва - Сеул через Сибирь, рассказывает "РГ" замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Московского авиационного института Даниил Квон. Чем руководствовалась российская сторона, достоверно не известно. Но в этом вопросе нет политики, присутствуют только экономические интересы, отметил он.

А вот почему чехи отреагировали так резко, можно понять, считает эксперт. Чехия - небольшая страна, которая располагает, по сути, только одной крупной авиакомпанией, а потому и относится к ее интересам очень скрупулезно. Кроме того, Чехия рассчитывает развивать полеты в Азию, выполняя роль пересадочного пункта. Конечно, ограничения на пролет над Сибирью серьезно помешают этим планам, отмечает Даниил Квон.

Взаимные ограничения на полеты, конечно, неприятны для обеих сторон. Хотя лето в Чехии для организованных туристов не является "высоким сезоном", говорит советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Из 500 тысяч российских туристов, ежегодно посещающих Чехию, на три летних месяца приходится около 120 тысяч. Более востребованы туры в Чехию осенью, зимой и весной. Тем не менее, и вчера были туристы в аэропорту Чехии, которые не могли вовремя улететь домой.

Потом в штатном порядке они улетели на регулярных рейсах чешской и российских авиакомпаний, сообщили туроператоры. Все вопросы по вывозу россиян решены на ближайшие два дня, заявили они. При этом, в Чехии рассчитывают, что число авиарейсов из России не сократится, а будет расти. Как отметили представили туриндустрии в Чехии, им никто не объяснил причины возникшей ситуации.

В России наши авиакомпании сразу же предложили туристам вернуть деньги или перебронировать билеты на другие рейсы и рейсы других компаний. Правда, воспользоваться этими предложениями россияне не успели. Хорошо бы, чтоб российским туристам, а вместе с ними и туроператорам не пришлось метаться после 7 июля.

Как поясняют в Минтрансе России, сейчас ведутся дальнейшие переговоры. В тонкости этого процесса официальные власти стараются общественность не посвящать. Решение будет обязательно найдено, уверены эксперты. Такие вопросы решаются в рамках межправительственных соглашений на основе паритетности количества рейсов и пролетов, отмечают собеседники "РГ".

Взгляд из Праги

Решение Министерства транспорта Чехии о запрете на полеты и последующая отмена 2 июля пяти рейсов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" между Москвой и чешскими городами оказались лишь видимой для широкой общественности вершиной айсберга затянувшихся споров о лицензировании авиарейсов между двумя странами. С подробным заявлением, якобы объясняющим причины, заставившие чешскую сторону пойти на столь недружественный шаг, выступило Министерство транспорта Чехии. В нем говорится, что "нынешняя ситуация в авиасообщении между ЧР и РФ является результатом недостижения договоренностей между обеими сторонами". Также чешское транспортное ведомство сообщило, что между российской и чешской сторонами ведутся интенсивные переговоры. И так как российская сторона продлила права ЧСА на использование транссибирского маршрута до 7 июля 2019 года, то и чешские авиавласти сняли ограничения для российских рейсов на этот срок. Министерство транспорта Чехии выразило надежду на урегулирование этой конфликтной ситуации в кратчайшие сроки.

Подготовил Алексей Рыбин