Российские баскетболисты стартуют на Универсиаде в Неаполе

3 июля итальянском Неаполе стартует юбилейная, XXX Всемирная летняя Универсиада. В ней примут участие порядка 9000 участников из более чем 150 стран. Участники студенческих игр будут соревноваться в 18 видах спорта и разыграют 222 комплекта медалей.

Как обычно, на различных мультиспортивных форумах повышенным вниманием пользуются турниры по командным игровым видам спорта. Крайне интересными обещают быть соревнования по баскетболу среди мужских и женских команд, в которых участвуют и сборные России.

Вот уже вторую Универсиаду подряд, согласно договоренности между Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ) и Российской федерацией баскетбола, наши сборные составлены преимущественно из игроков АСБ, а не из профессионалов, имеющих действующие контракты с командами мастеров высших дивизионов чемпионата страны.

Еще до церемонии торжественного открытия Универсиаду в борьбу вступит российская женская сборная, которая 3 июля в 13 часов по местному времени проведет свой стартовый матч на групповом этапе против Румынии. Также на предварительном раунде сыграем с Аргентиной и Португалией. Всего за попадание на пьедестал у девушек сразятся 16 команд. Они разбиты на четыре квартета. По две лучшие сборные из каждой группы продолжат выступать в плей-офф за первое-восьмое места.

Состав нашей женской сборной (главный тренер - Алексей Середенков): разыгрывающие и атакующие защитники - Елизавета Балыкова ("Черные Медведи-Политех" СПб), Анна Буровая ("Инвента", Курск), Полина Матушкина (Колледж олимпийского резерва, Пермь), Арина Нагибина ("Сирены" СПб), Алина Новикова ("Казаночка"); форварды - Светлана Бойкова ("Политех-СамГТУ", Самара), Елизавета Зайцева ("Казаночка"), Дарья Колосовская ("Спарта энд К", Видное), Мария Панфилова ("Сирены"), Виктория Сазонова ("Ника", Сыктывкар); центровые - Татьяна Казакова (УрГУПС, Екатеринбург), Полина Федорова ("Динамо" М).

- Перед недавней товарищеской встречей с бронзовым призером предыдущей Универсиады Китайским Тайбэем (68:74 - прим. ред.) стояла задача войти в игровой ритм, посмотреть, что у нас получается, а что нет, - подчеркнул наставник сборной девушек Алексей Середенков. - Тренироваться - это одно, а играть - совсем другое. В матчах выявляются все проблемные места. Это и произошло. Мы заиграли всех девушек: кого-то больше, а кого-то меньше. Я сказал подопечным: вы должны радоваться любому игровому времени, которое вам дает тренер.

В мужском турнире формула соревнований аналогичная, соперники России в группе - Хорватия (матч 4 июля), Аргентина (5-го) и Латвия (6-го). Руководит нашей командой Андрей Павленко. Состав сборной: задняя линия - Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Даниил Плужников ("Балтийские рыцари", Калининград), Илья Саратцев (МГУ); форварды - Илья Агинских ("Уралмаш", Екатеринбург), Павел Афанасьев (МБА, Москва), Владислав Бобровских ("Белые львы", Белгород), Константин Греков (МГАФК, Малаховка), Дмитрий Дойников ("Урал", Екатеринбург), Георгий Егоров ("Академика", Португалия), Петр Степанянц (Университет Хартфорда (США), Максим Тайдаров (МГУ), центровой - Юрий Трубин (БК "Рязань").

- В группе столкнемся с серьезными соперниками. Надеюсь, что мы будем показывать хороший баскетбол в каждой игре, - сказал рулевой мужской сборной Андрей Павленко. - Были некоторые вопросы по тренировочному процессу, которые мы в последние дни пытались уладить, но в целом работой довольны, обстановка хорошая. Много требовали в последнее время от ребят играть, продавливая защиту соперника, в какой-то момент, видимо, даже перестарались с этим. Вместо бросков они у нас стали все время идти в проходы. Хотим найти баланс в действиях, убираем те моменты, которые мешают выполнять правильные броски и проводить правильные атаки.

Прямая речь

Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ:

- Для нас большая честь уже второй раз защищать цвета России на столь представительных международных стартах. Хочу выразить слова благодарности РФБ в лице президента Андрея Кириленко и исполнительного директора - генерального секретаря Натальи Галкиной, которые вновь доверили нам право заниматься комплектованием команды и ее подготовкой. Еще в 2016-м году мы подписали с РФБ соглашение о сотрудничестве, которое позволило нам отправить студентов на Универсиаду в Китайский Тайбэй. Это было большое достижение для нас, так как долгое время в нашей стране существовала практика - отправлять на Универсиаду резервную сборную страны. Но в 2017-м поехали игроки, выступающие преимущественно в студенческом чемпионате! Наши девчонки тогда стали четвертыми, а парни заняли 17-е место. Если взглянуть на выступление лишь со стороны спортивного результата, оно может показаться неудачным. Но рассмотрев проект как часть большой системы, которой и является АСБ, мы увидим значительно больше! Это мотивация десяти тысяч игроков, желающих попасть в сборную, двухлетний цикл подготовки, в котором было задействовано более ста игроков и тренеров, одержимых одной целью, многое другое.