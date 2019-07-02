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02.07.2019 21:18
Рубрика: В мире

Европейский выбор

Саммит ЕС назвал кандидатов на ключевые посты в Европе
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 142(7900)
На экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 28 стран - членов ЕС согласовали кандидатуры кандидатов на главные европейские посты. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. Теперь их кандидатуры должен одобрить Европарламент.

Главой Еврокомиссии станет не главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье, которого поддерживал президент Франции Макрон, а Урсула фон дер Ляйен, врач по образованию, министр обороны Германии.

Напомним, федеральная счетная палата ФРГ обвиняла ее в сокрытии неисправностей армейской техники. Еще она известна странным законопроектом, предлагающим не удалять сайты с детской порнографией, а лишь предупреждать о недопустимости входа.

Фото: REUTERS
Либералы, евроскептики и "зеленые" укрепили позиции в Европарламенте

Главой Европейского совета будет Шарль Мишель, нынешний глава правительства Бельгии, один из самых молодых европейских политиков.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель станет главой дипломатии ЕС. Что интересно, Испания не признает Косово, хотя Евросоюз в целом данный регион поддерживает. Поэтому назначение испанского дипломата может создать "некое напряжение" на Балканах. Надо отметить, что Боррель недавно называл Россию "врагом", из-за чего испанский посол в РФ был вызван в российский МИД. Правда, инцидент удалось закрыть без скандала.

Главой Европейского ЦБ станет Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, до того министр экономики и финансов Франции. Она входит в число самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Но французы до сих пор поминают ей высказывания в духе Марии-Антуанетты. В частности, Лагард известна словами, что "если бензин слишком дорог, французам стоит пересесть на велосипеды".

Пока что не назначен глава Европарламента, его должны будут выбрать депутаты.

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