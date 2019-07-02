Семен Варламов стал игроком "Айлендерс"

Российский голкипер Семен Варламов подписал четырехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс". Сумма контракта - 20 миллионов долларов.

Еще один российский хоккеист сменил клуб в НХЛ. После восьми сезонов, проведенных в "Колорадо", голкипер Семен Варламов в статусе неограниченно свободного агента заключил соглашение с "Нью-Йорк Айлендерс".

Согласно договору, который подписан на четыре сезона, зарплата россиянина составит пять миллионов долларов в год.

Варламов в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 49 матчей за "Колорадо", в которых команда одержала 20 побед. Российский голкипер в среднем за игру отражал 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,87.

Бывший клуб Варламова тепло попрощался с игроком в официальном Twitter. "Ты стоял твердо между штангами в течение восьми сезонов, и мы очень благодарны", - говорится в сообщении.