Шарапова не доиграла матч первого круга на Уимблдоне

Большая часть Уимблдонского турнира пройдет без одной из самых узнаваемых теннисисток мира Марии Шараповой. Россиянка выбыла из турнира уже в первом круге. Во встрече с итальянкой Полин Парментье при счете 6:4, 6:7, 0:5 Шарапова приняла решение сняться с соревнований.

После триумфа в 2004 году Мария Шарапова не смогла выиграть Уимблдон ни разу. Фото: EPA.

Ровно 15 лет назад 17-летняя Мария Шарапова одержала на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета свою первую большую победу, в одно мгновение превратившись из подающей надежды звездочки в суперзвезду мирового спорта.

Однако с тех пор Уимблдон оставался для Шараповой непокоренной вершиной. В последующие годы Мария лишь четыре раза сумела миновать барьер 1/8 финала. Трижды россиянка доходила до полуфинала и один раз, в 2011 году, играла в решающем матче.

Увы, в последнее время Шарапова больше думала не о победах, а о том, чтобы стабильно выходить на корт. С 2015 года из-за постоянных травм Мария провела на траве всего три матча. Только в одном нынешнем году из-за проблем с плечом теннисистке пришлось пропустить почти полгода. Возвращение состоялось в июне на испанском турнире "Мальорка Оупен", где Шарапова выбыла уже во втором раунде, уступив немке Анжелике Кербер.

Чтобы добиться чего-то осязаемого на нынешнем Уимблдоне, 32-летней Шараповой нужно было, как и 15 лет назад, удивить. Увы, у Маши не получилось. В первом круге россиянке выпала встреча с представительницей Италии Полин Парментье. Теннисисткой не бог весть какого калибра, но для Шараповой в ее нынешнем состоянии легких соперниц нет. Что матч и показал.

Хотя результат первой партии (6:4) давал основания для оптимизма. Как и начало второй. Мария сразу взяла подачу Парментье, потом еще одну и уже сама при счете 5:3 выходила подавать на матч. Но дожать итальянку не получилось. Дала о себе знать классическая Шарапова с кучей невынужденных огрехов и двойных ошибок. В итоге итальянка взяла четыре гейма подряд, а потом оказалась сильнее на тай-брейке - 7:4.

О том, что российская теннисистка объективно не могла играть в полную силу, говорит тот факт, что за весь матч она не сделала ни одной подачи навылет. А тут еще возникли проблемы с левым запястьем. Перед стартом третьего сета спортсменка вызвала физиотерапевта, потом снова - уже при счете 0:3. Возможно, именно из-за этого партия получилась такой безнадежной для Марии. При счете 0:5 даже несгибаемая Шарапова сдалась, попросив закончить матч досрочно. Чуда не произошло.

Добавим, что помимо Шараповой из розыгрыша турнира сегодня выбыло еще несколько россиянок. Это Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Виталия Дьяченко.

А вот Варвара Флинк, впервые пробившаяся в основную сетку турнира "Большого шлема", вышла в следующий круг, одолев испанку Паулу Бадосу Хиберт - 6:2, 6:4.