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02.07.2019 20:47
Рубрика: Спорт

Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Текст: Максим Домчев
Второй день Уимблдона оказался крайне неудачным для представителей России. Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье. Первый сет остался за россиянкой - 6:4, во втором дело дошло до тай-брейка, в котором удача оказалась на стороне француженки.

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Казалось бы, сейчас Шарапова сумеет прибавить и переломить ход встречи… Но перед третьей партией россиянка вызвала доктора, а после нескольких сыгранных геймов стало понятно, что Мария явно чувствует дискомфорт в руке. В итоге при счете 0:5 Шарапова решила прекратить мучения и снялась с турнира.

Также в первом круге 22-летняя россиянка Варвара Флинк победила испанку Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между Еленой Габриэлой Рузе (Румыния) и Юлией Гёргес (Германия, 18-й посев).

Анна Калинская уступила Магде Линетт из Польши. Матч, длившийся 1 час 27 минут, завершился со счетом 6:0, 7:6 (11:9) в пользу Линетт.

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Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от швейцарски Белинды Бенчич - 2:6, 3:6. Виталия Дьяченко уступила француженке Кристине Младенович - 5:7, 7:6 (7:4), 2:6. Светлана Кузнецова уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк 4:6, 6:4, 2:6.

Сумел преодолеть первый круг Андрей Рублев. В своем стартовом матче он победил чилийца Кристиана Гарина. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в пользу 21-летнего россиянина. В следующем круге Рублев сыграет против американца Сэма Куэрри

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019 Мария Шарапова
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