"Я из Гейдельберга. Наш город - побратим Симферополя. А Баден - побратим Ялты. И я не понимаю, почему горожане из этих городов не могут приехать на нашу конференцию. Это очевидное нарушение прав человека. Граждан Крыма наказывают за их волеизъявление, они не нарушали норм международного права". Еще в марте 2016 года мэр Гейдельберга Эккарт Вюрцнер заявил о готовности наладить отношения с Симферополем, с которым они породнились в прошлом столетии. Как многие бургомистры ФРГ, он в большей степени ориентируется на мнение своих избирателей, чем на позицию Берлина. Города не вмешиваются во внешнюю политику Германии, но их жители не хотят отказываться от своих гражданских прав, полагая, что сами - без оглядки на федеральные власти - имеют право выбирать себе друзей.

Вопрос о жителях Крыма, которые не смогли приехать в Германию на 15-ю российско-германскую конференцию городов-побратимов, был одной из трех острых тем, которые возникали во время трехдневной встречи горожан двух стран, собравшихся в районе Дюрен земли Северный Рейн - Вестфалия. Не менее откровенно шла дискуссия о том, что большинство немцев, по соцопросам, считает нужным проводить политику партнерства с Россией, но этого не хотят замечать германоязычные СМИ, занимающие по преимуществу критическую позицию в отношении Москвы.

Сквозной темой конференции была мысль о том, что примирение Германии и России во многом определялось доброй волей советских, а затем и российских граждан, и этого нельзя забывать. Как и той роли, которую сыграл Советский Союз в объединении Германии. Немцы помнят о том, что и Великобритания, и Франция были против воссоединения ФРГ и ГДР. Знаменитая фраза Франсуа Миттерана: "Я так люблю Германию, что был бы счастлив, если бы их было две" навсегда вошла в анналы истории. Такую же позицию занимала и Маргарет Тэтчер. Но по настоянию руководства СССР, как сказал бы М. С. Горбачев, процесс пошел. Причем со скоростью, которую не могли себе представить все участники этого процесса. Обо всем этом говорил на церемонии открытия 15-й Конференции городов-побратимов Германии и России премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Его слова о прощении русскими немцев и примирении двух народов звучали продуманно и эмоционально. Северный Рейн - Вестфалия - индустриальное сердце ФРГ, имеет давние партнерские связи с Россией. Отношения с нашей страной имеют не только экономическое, но и человеческое измерение. Германия, соблюдая блоковую дисциплину, ввела санкции против России после событий 2014 года. Но наиболее прозорливые немецкие политики явно не хотят быть первыми учениками в "общеатлантическом классе". Армин Лашет не касался темы Украины и Крыма, ее затронула статс-секретарь немецкого МИДа Мишель Мюнтеферинг. Но и она пыталась сформулировать позитивную повестку дня в отношениях между нашими странами.

Фраза Миттерана: "Я так люблю Германию, что был бы счастлив, если бы их было две" вошла в анналы истории

Церемония открытия Конференции городов-побратимов проходила в парадном зале Ратуши города Ахена, "зимней столицы" Карла Великого, "императора Запада", который умер в Ахенском дворце 28 января 814 года. В честь Карла Великого в 1950 году была учреждена специальная премия - "за усилия, проявленные в деле объединения Европы". В 2018 году ее вручали президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в 2019-м - Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. То, что встреча горожан России и Германии проходила в этом зале, придало ей символический смысл. И не случайно выступавшие вспоминали предложение президента России В. Путина двигаться к созданию Европы "от Лиссабона до Владивостока", здесь, в Ахене, оно звучало очень убедительно. И вновь шла речь о необходимости либерализации визового режима между европейскими странами и Россией, об этом говорил бывший премьер-министр земли Бранденбург, председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Следую своим записям в блокноте, стараюсь быть достоверным рассказчиком, прежде всего потому, что услышанное было достаточно неожиданным для конференции, собравшей более 750 участников. Дискуссии по актуальным вопросам отношений России и Германии, России и Евросоюза, проходили с редкой откровенностью, затрагивали острые проблемы немецкой внутриполитической жизни, что было весьма неожиданно даже для искушенных участников встречи.

Все это происходило, на мой взгляд, потому, что горожане Германии и России просто хотят, чтобы большая политика не мешала им в их совместной работе: в решении экологических и социальных проблем, в объединении усилий в области культуры, образования, медицины, помощи людям с ограниченными возможностями, создании совместных бизнес-проектов, развитии гражданского общества. Во всем, собственно, из чего состоит нормальная человеческая жизнь в любом городе мира, не только в Германии и России. Именно эти отношения и создают ту живую ткань человеческих связей, которые на крутых поворотах истории оказываются более прочными, чем многие межгосударственные соглашения.

Очевидно, что наиболее прозорливые немецкие политики явно не хотят быть первыми учениками в "общеатлантическом классе"

Не случайно, что в конце минувшей недели в Осаке, выступая на церемонии, завершающей "перекрестный" Год России и Японии, В. Путин и С. Абэ объявили о договоренности провести Год межрегиональных и муниципальных обменов. В живом общении людей, которые озабочены общими конкретными проблемами человеческого бытия, рождается то подлинное доверие, которого так не достает в современном мире.