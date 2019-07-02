СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела группы гражданских лиц в районе поселка Александровка Донецкой Народной Республики. В их числе оказались и журналисты ВГТРК, которые снимали репортаж о событиях в Донбассе.

"В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, речь идет о уголовном деле по статье 356 УК РФ - о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Как сообщается, инцидент произошел 2 июля, когда под огонь, который вели военнослужащие ВСУ и украинской Нацгвардии, в районе поселка Александровка рядом с Донецком попали гражданские лица.

"Следственный комитет России и впредь намерен документировать каждый факт преступного поведения украинских военнослужащих против гражданского населения", - добавила Петренко.

Отметим, что в результате инцидента пострадал местный житель 1982 года рождения, который получил множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи.