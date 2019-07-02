Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие"

В белорусской столице во второй половине дня 2 июля завершилась встреча участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Параллельно с заседанием прошли и встречи участников четырех рабочих групп - по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам, а также в сфере безопасности.

Стороны конфликта в Украине продолжали обсуждать заключение "хлебного перемирия", подтвердив в очередной раз его необходимость. Об этом стало известно от спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, которого цитирует сегодня БЕЛТА.

Дипломат напомнил, что 26 июня началось разведение сил и средств у Станицы Луганской. Этот процесс, по его словам, "стал долгожданным и действительно важным шагом. Он явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь. Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы", - считает представитель ОБСЕ.

В рабочей группе по безопасности ключевой темой в этот вторник стал вопрос о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской. "Что касается так называемого "хлебного перемирия", стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании", - проинформировал Сайдик, выразив признательность сторонам за их решительные шаги в части отвода вооружений и сил.

Экономическая рабочая группа уделила сегодня особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса".

Что касается повестки дня на заседании гуманитарной подгруппы, то она продолжила дискуссию по вопросам обмена пленными. Она смогла разблокировать работу над списками для обмена пленными - впервые за полтора года, сообщили в пресс-службе МИД Донецкой народной республики (ДНР). Пресс-служба МИД ДНР в своем сообщении отмечает, что можно говорить об "определенном конструктиве" в работе этой группы: "впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц. Кстати, отвечая на вопрос о передаче представителями ДНР и ЛНР украинской стороне четырех пленных, которая прошла 28 июня в Минске, Сайдик заявил, что он приветствует подобные шаги.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится в столице Беларуси 17 июля.