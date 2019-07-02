Терапевт рассказал, как пережить смену климата во время отпуска

По статистике, 80 процентов людей страдают от смены климатических зон и часовых поясов. Акклиматизация происходит в связи с потребностью организма перестроить защитные реакции в соответствии с новыми условиями климата и географического положения. Она проявляется через несколько дней пребывания в новой климатической зоне. Как смягчить симптомы рассказал aif.ru врач-терапевт высшей категории Николай Петров.

Акклиматизации подвержены, в первую очередь, дети и люди среднего и старшего возраста, беременные, те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболевания легких и бронхов. Как оказалось, процесс имеет три разновидности: тепловая, холодовая и высотная.

Так как симптомы (температура, головная боль, снижение артериального давления, тошнота и рвота и другие) схожи с симптомами других заболеваний, лучше обратиться к терапевту, а не заниматься самолечением.

Хороший способ профилактики акклиматизации - провести в отпуске не менее двух недель. Выезжать на отдых лучше на поезде или машине. С детьми отправляться далеко за пределы региона не рекомендуется.

Перед прибытием можно пропить курс витаминов, при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы - лекарства, повышающие ее сопротивляемость.

Приезжать на курорт лучше вечером или ночью, чтобы организм успел восстановиться. После прибытия на отдых на несколько дней нужно отказаться от алкоголя. Днем нужно не забывать про средства защиты кожи. В жару следует пить достаточно воды. Спать не меньше восьми часов.