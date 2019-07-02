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02.07.2019 19:11
Рубрика: Власть

Просто оформи дом

В июле продлят "дачную амнистию"
Текст: Юлия Бондарь, Ксения Кривенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
"Дачную амнистию" планируется продлить в июле. Об этом сообщил глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на встрече "Что поменяется в жизни дачников и владельцев собственности?".

Законопроект приняли в прошлом месяце в первом чтении. В нем предлагается вернуть "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года. Напомним, с марта этого года она уже не действует. И все-таки, по мнению законодателей, необходимость в ней не отпала.

Напомним, что "дачная амнистия" предусматривает упрощенный порядок оформления дач, садов, огородов, приусадебных участков. Главное, чтобы земля не использовалась для бизнеса. Оформлять россиянам предлагают именно те права, которые уже существуют. За время своего действия "дачная амнистия" узаконила 13 миллионов объектов по всей стране. Своего часа ждут еще около 5 миллионов дач.

Фото: iStock
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В случае возвращения старой доброй амнистии для оформления жилых и садовых домов достаточно будет предоставить права на земельный участок и технический план объекта. Также для всех зданий, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, упростят уведомительный порядок. Останется одно условие: направить в орган муниципального самоуправления письмо о том, что дом построен.

После этого пройдет специальный осмотр уже возведенного здания. Проверять будут всего по двум пунктам: на соответствие данным декларации и предельным параметрам строительства жилых и садовых домов. Затем гражданам нужно подать документы в Росреестр для финальной регистрации своих прав. Теперь у них будет выбор: самим сделать это или подождать пока их направит орган муниципального самоуправления.

Помимо этого, в законопроекте предлагается увеличить период, когда члены СНТ смогут приобрести участок в собственность без проведения торгов.

Но есть небольшой нюанс. Это касается только тех земель, которые были получены товариществом до вступления в силу Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ". Сейчас сроки поставлены до 31 декабря 2020 года, но законом планируется продлить их до 1 марта 2022 года.

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Работу над законом не откладывают в долгий ящик. Уже в июле планируется провести второе и третье чтения, чтобы летом-осенью люди спокойно смогли оформить свои права на дачные участки.

Также на встрече Павел Крашенинников прокомментировал прозвучавшую ранее идею ввести конфискацию у пьяного водителя автомобиля при ДТП. Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет активно прорабатываться с учетом всех возможных вариантов.

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