В Москве стартовал кинофестиваль "Французские каникулы"

Ежегодный фестиваль "Французские каникулы" в следующем году отметит юбилей - 10 лет. А в этом году он проходит в 9-й раз, как обычно его проводят посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр "Пионер". Со 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах "Пионер" в Музеоне, в Парке Горького и в Сокольниках - лучшие современные французские фильмы, которые не выходили в прокат в России. Причем некоторые из них можно будет увидеть только на фестивале. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

На торжественном открытии 2 июля в Летнем Пионере в Парке Сокольники состоится премьера нового фильма одного из главных современных французских режиссеров Оливье Ассайяса "Двойная жизнь" с Жюльет Бинош и Гийомом Кане в главных ролях. В России эту ленту показали впервые в апреле на 41-м Московском международном кинофестивале, и зал не смог вместить всех желающих. Лента рассказывает о творческих людях, их жизни профессиональной и не менее бурной личной. Герои неверны своим "половинкам", а, между тем, дружат семьями - и от одних зависит карьера других. Картина наполнена тонким интеллектуальным юмором. Жюльет Бинош играет известную актрису - в какой-то мере саму себя.

Закроется фестиваль 1 августа в Летнем Пионере в Музеоне российской премьерой черной комедии "Оленья шкура". Эта лента в этом году вошла в программу "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля и удостоилась повышенного внимания критиков. Главные роли в ней сыграли Жан Дюжарден и Адель Энель.

"Оленья шкура". Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

11 июля в рамках фестиваля состоится российская премьера фильма, который вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля этого года - "Соблазн" Жюстин Трие с Виржини Эфира и Адель Экзаркопулос. Эфира играет в картине главную роль - психотерапевта, которая не может разобраться сама с собой. К ней приходит кинозвезда, у которой сложные отношения с любимым, и без помощи специалиста она не в состоянии появляться на съемочной площадке. В роли популярной актрисы - Адель Экзаркопулос.

"Соблазн". Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Также в программе "Французских каникул" этого года представлен лауреат 74-го Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру - "Опека" Ксавье Леграна, драма "Семейная фотография" с Ванессой Паради в главной роли и другие яркие летние французские премьеры.

А уже 3 июля (на день раньше выхода в российский прокат, - прим. "РГ") на фестивале покажут фильм "Ибица". Французам удалось снять целомудренную семейную комедию, о знаменитом разгульном месте, куда ездит "отрываться" весь мир. По сюжету на Ибицу отправляется отдыхать солидная пара с двумя детьми. Какие приключения их там ждут, можно только представить.

"Ибица". Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

"Кинофестиваль - это возможность познакомиться с культурой страны через истории и взаимоотношения героев фильмов: их мысли, чувства, личные и профессиональные драмы, иллюзии, разочарования, смех, сопереживание, дружеское участие и, конечно, любовь", - говорит Мари Ваше, атташе по кино посольства Франции и Французского института в России.