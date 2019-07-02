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02.07.2019 20:18
Рубрика: Культура

Папина дочка

В Москве выступит Шарлотта Генсбур, дочь актера Сержа Генсбура, ставшая частью его легенды
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 143(7901)
4 июля в Атриуме Музея современного искусства "Гараж" выступит Шарлотта Генсбур. В 2009-м она получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и 2 раза получала "Сезар", главную премию французского кино. Это первый московский концерт Шарлотты и ее первые гастроли в России. Она представляет свой альбом Rest - многие издания называют его одной из самых удачных записей 2019-го. Все песни, кроме одной, где соавтором и аккомпаниатором выступил Пол Маккарти, написаны самой Шарлоттой.
Серж Генсбур был нежным и заботливым отцом. Фото: Reuters Серж Генсбур был нежным и заботливым отцом. Фото: Reuters
Серж Генсбур был нежным и заботливым отцом. Фото: Reuters

Шарлотта Генсбур еще и часть легенды - ее вокальный дебют состоялся в 12 лет, песня Lemon incest вызвала страшный скандал. Шарлотта исполнила ее вместе с отцом, Сержем Генсбуром, знаменитым певцом и композитором, знаковой фигурой, одним из символов общего раскрепощения 60-х. В клипе отец и дочь лежали голыми, и это вызывало нежелательные ассоциации. Они были ложными: Генсбур был заботливым отцом и любил дочь безгрешной любовью.

Фото: Агентство "АртМания"
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Но сам был олицетворением греха, бесконечного пьянства и безудержного секса. У него были романы с миллионершей Франсуазой Панкрацци и Брижит Бардо, победительницей "Евровидения" Франс Галль и красавицей-супермоделью Каролиной фон Паулюс, дочкой фельдмаршала, Катрин Денёв и Ванессой Паради, и всем им он отчаянно изменял. К тому же он был невероятно ревнив.

Мать Шарлотты, актриса и певица Джейн Биркин, запустила Сержу в лицо пирожным, когда он начал рыться в ее сумке в поисках доказательств измены. Генсбур пришел в ярость, бросился на Джейн и гнался за ней по бульвару Сен-Жермен, пока та не прыгнула в Сену. Когда растрепанная и мокрая Джейн выбралась оттуда, они пошли домой под ручку, как два голубка. Их союз продержался 12 лет. Джейн описывала Сержа как надменного и пафосного внешне, а внутренне нежного, ранимого, стесняющегося самого себя человека. Еще он был гением, и сочетание всех этих качеств делало его неотразимым.

Альбом Шарлотты Генсбур Rest называют одним из лучших в 2019-м. Фото: РИА Новости

Добропорядочная женщина, Шарлотта живет в одном и том же гражданском браке 29 лет и растит 3 детей от актера и режиссера Ивана Атталя. Но обречена быть частью мифа о вдохновенных отцовских безобразиях: Биркин вспоминала, как они с Сержем развлекались ночи напролет, возвращались домой к 7.30, когда надо было будить Шарлотту и вести ее в школу, а потом ложились спать, пока не приходила пора забирать ее домой.

Генсбур выступал голым, завернувшись во французский флаг, который иногда распахивал. В его песне Je t aime... moi non plus (1967) Биркин так стонала и вздыхала, что коллективный мировой разум решил: скандальная пара записала ее в постели. Песня была во многих странах запрещена к трансляции. Но память о Генсбуре живет не из-за этого.

Самым долговечным из наследия сына композитора и пианистки, эмигрантов из России, выпускников Санкт-Петербургской консерватории, уехавших во Францию после революции, поэта, актера, композитора и режиссера оказались песни. Серж (настоящее имя - Люсьен) пел их сам, а лучшие из-за страшной застенчивости отдавал другим.

Те, кто купил билеты на концерт Шарлотты Люсьеновны, знают и любят песни ее отца. Аплодируя певице, они отдадут дань и его памяти.

Культура Музыка
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