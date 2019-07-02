4 июля (четверг) в 16:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море".
В пресс-конференции принимают участие:
Кирилл Викторович Колончин, директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО);
Вячеслав Александрович Бизиков, заместитель директора по научной работе ВНИРО - секретарь Консилиума ученых;
Алексей Николаевич Смородов, начальник управления по связям с общественностью ВНИРО;
Екатерина Николаевна Серомаха, помощник руководителя ВНИРО.
Все участники пресс-конференции принимали непосредственное участие в операции по спасению животных.
На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- как проводилась операция по транспортировке животных из Центра адаптации в бухте Средняя в Охотское море;
- адаптация животных к естественным условиям: каково их состояние и поведение в настоящее время;
В ходе пресс-конференции будут продемонстрированы видеоматериалы, рассказывающие о подготовке и проведении выпуска животных.