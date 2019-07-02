Новости

Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие" 22:16
Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру 21:49
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара 21:32
Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой 21:31
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты в Европе 21:18
Голикова: Россия катастрофически теряет население 21:08
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья 20:59
Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие" 20:56
При создании Федерального регистра костного мозга учтут петербургский опыт 20:42
NASA запустило онлайн-трансляцию полного солнечного затмения 20:40
В Москву придет осенняя погода 20:36
Hyundai провела рестайлинг кроссовера Creta 20:11
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6% 20:00
Российский миллиардер арендовал "Форт Боярд" для празднования юбилея 19:58
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову 19:48
В 2020 году в Заполярье начнут строить сооружения для газовых проектов 19:36
Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона 19:14
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 20:05
Рубрика: Общество

Список Марадоны

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 143(7901)
В России появится Национальный регистр доноров костного мозга. Да, это требует затрат. Но привлекать для проведения трансплантаций доноров из зарубежных регистров тоже дорого и сложно. Ежегодно такое лечение проходит от двух до трех тысяч россиян с онкогематологическими заболеваниями. Потребность - вдвое выше. Но ключевой момент здесь: мы научились лечить детей с раком крови так, что сейчас уже большая часть выздоравливает полностью.

Обо всем этом шла речь на встрече во вторник вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими специалистами, которая прошла в Санкт-Петербурге, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.

Нам нужны свои доноры, привлекать зарубежных дорого и сложно

Толчок к развитию этого вида медицины дал в свое время знаменитый Диего Марадона. Он и другие благотворители закупили для России реактивы для типирования доноров на 500 тысяч долларов. Сейчас отделения трансплантации костного мозга есть в Петербурге и Москве, в Иркутске. "Постепенно мы охватим всю территорию страны с точки зрения потребности таких пациентов", - сказала вице-премьер.

Москвичи сдали более 63 тысяч литров крови с начала года

При этом недостаточно увеличить количество трансплантационных центров. Нужен также полноценный перечень доноров. Такой, чтобы каждому больному можно было подобрать по генотипу подходящего "партнера". В списке должно быть не менее 500 тысяч доноров. Сейчас регистр, который строится на базе Горбачевской клиники, объединил данные 14 учреждений - в нем уже 85 тысяч потенциальных доноров из России. "Мы создали базу, сделали поисковую программу, и сейчас в любом центре, который использует аллогенные трансплантации, можно найти доноров по нашей базе", - сказал директор клиники Борис Афанасьев.

"Регистр должен иметь официальный статус и находиться в собственности государства. Это наиболее распространенный подход в мировой практике", - сказал член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соц­сфере Петр Родионов. Минздрав России готовит закон, который создаст правовые основы для работы регистра, определит оператора и источники финансирования.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение