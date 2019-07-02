В России появится Национальный регистр доноров костного мозга. Да, это требует затрат. Но привлекать для проведения трансплантаций доноров из зарубежных регистров тоже дорого и сложно. Ежегодно такое лечение проходит от двух до трех тысяч россиян с онкогематологическими заболеваниями. Потребность - вдвое выше. Но ключевой момент здесь: мы научились лечить детей с раком крови так, что сейчас уже большая часть выздоравливает полностью.

Обо всем этом шла речь на встрече во вторник вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими специалистами, которая прошла в Санкт-Петербурге, в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой.

Нам нужны свои доноры, привлекать зарубежных дорого и сложно

Толчок к развитию этого вида медицины дал в свое время знаменитый Диего Марадона. Он и другие благотворители закупили для России реактивы для типирования доноров на 500 тысяч долларов. Сейчас отделения трансплантации костного мозга есть в Петербурге и Москве, в Иркутске. "Постепенно мы охватим всю территорию страны с точки зрения потребности таких пациентов", - сказала вице-премьер.

При этом недостаточно увеличить количество трансплантационных центров. Нужен также полноценный перечень доноров. Такой, чтобы каждому больному можно было подобрать по генотипу подходящего "партнера". В списке должно быть не менее 500 тысяч доноров. Сейчас регистр, который строится на базе Горбачевской клиники, объединил данные 14 учреждений - в нем уже 85 тысяч потенциальных доноров из России. "Мы создали базу, сделали поисковую программу, и сейчас в любом центре, который использует аллогенные трансплантации, можно найти доноров по нашей базе", - сказал директор клиники Борис Афанасьев.

"Регистр должен иметь официальный статус и находиться в собственности государства. Это наиболее распространенный подход в мировой практике", - сказал член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соц­сфере Петр Родионов. Минздрав России готовит закон, который создаст правовые основы для работы регистра, определит оператора и источники финансирования.