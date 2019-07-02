В России утвердили дорожную карту создания брендов экопродукции

Документ разработан Минсельхозом и согласован с профильными федеральными органами исполнительной власти. В плане указаны меры госрегулирования и внесения изменений в законодательство для создания в России современной отрасли производства экологически чистых продуктов питания. В частности, предполагается разработать отдельный законопроект "Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии" и утвердить национальные стандарты ГОСТ Р, которые будут определять технические и технологические требования к экологически чистой продукции, уточняется в сообщении.
Кроме того, для оценки качества будет создана сеть испытательных лабораторий. Полномочия по контролю над обращением экологически чистой продукции предполагается закрепить за Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
Кроме того, в России проведут паспортизацию земель сельхозназначения, пригодных для органического земледелия. Будет создан цифровой реестр. Для идентификации, продвижения и большей узнаваемости отечественной органики на внутреннем и внешнем рынках будет разработана специальная концепция российского бренда экологически чистой продукции и его суббрендов, а также предложен план стимулирующих мероприятий.
По словам Алексея Гордеева, введение российского зеленого бренда соответствует лучшим мировым практикам развития отрасли органических продуктов питания. Это поможет бороться с массовой фальсификацией экологически чистых продуктов питания.