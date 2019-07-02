На международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола российские санитарные врачи представили новую, уникальную вакцину, разработанную в Российской Федерации.

Конференция проводилась в Демократической Республике Конго, в ней приняли участие представители ведущих фармацевтических компаний мира, а также эксперты Всемирной организации здравоохранения, организации "Врачи без границ" и ЮНИСЕФ.

Вакцина "ЭпиВакЭбола" разработана учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" с применением новейших технологий, прошла уже все стадии государственной регистрации.

Как сообщает Роспотребнадзор, вакцина является пептидной, то есть представляет собой искусственно синтезированный пептид, который способен индуцировать в организме антитела против специфического инфекционного агента. От ныне применяемых западных аналогов новая вакцина отличается высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, то есть на данный момент является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире. Ее удобно хранить, легко транспортировать и просто применять. Главное же, она дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции.

Кстати, новация вызвала огромный интерес у участников конференции и властей Республики Конго. Рассматривается вопрос о поставках российской вакцины "ЭпиВакЭбола" в эту страну ДРК для борьбы с продолжающейся эпидемией лихорадки.