Святой престол высказался против попыток ряда стран законодательно заставить священнослужителей делиться с полицией сведениями с правоохранительными органами, ставшими ей известными на исповеди. Ватикан считает, что "никакое правительство или закон не могут заставить духовенство нарушить святую печать таинства исповеди", а любые попытки нарушить это будут рассматриваться как "неприемлемое преступление".

Ватикан также напомнил, что легитимность церкви как таковой исходит свыше. Хотя в письме прямо не упоминаются страны, которым адресовано это послание, несложно предположить, что речь идет об Австралии и США, где рассматриваются и уже применяются на практике соответствующие инициативы.

Движение за снятие грифа секретности с исповеди зародилось на фоне скандалов, связанных в том числе с домогательствами к несовершеннолетним со стороны католических священников. В двух штатах Австралии и в семи штатах США уже применяются законы, признающие преступлением сокрытие священником сведений о правонарушениях.