Венесуэльцы начали массово разочаровываться в президенте-самозванце

Рано или поздно это должно было произойти. Тревожные звонки для объявившего себя еще в январе президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо начинают звучать все более отчетливо. И если раньше на Западе предпочитали попросту не верить в то, что поддержка их ставленника среди жителей Боливарианской Республики неуклонно падает, то сейчас отрицать очевидное уже бессмысленно.

Подтверждением этому становятся всевозможные опросы общественного мнения, регулярно проводимые в Венесуэле. Например, согласно данным компании DatinCorp, в феврале 2019 года Гуайдо признавали в качестве президента 49% венесуэльцев, а в июне эта цифра составила всего 36%. В причинах происходящего пытались разобраться журналисты новостного агентства Reuters, не замеченные в симпатиях к законным властям Венесуэлы. В статье под названием "Венесуэльцы, разочарованные Гуайдо, начинают терять терпение" приводятся комментарии рядовых жителей объятой острейшим социально-экономическим кризисом Венесуэлы. Их суть сводится к одному - пустые обещания и красивые речи всем давно надоели, а в способность лидера оппозиции Гуайдо составить реальную, а не медийную, конкуренцию президенту Мадуро уже никто не верит.

Все дело в том, что глава оппозиционного парламента за последние полгода неоднократно переоценивал свои силы. Один из наиболее ярких примеров - объявленный им "военный мятеж" 30 апреля. Тогда Гуайдо появился возле штаба ВВС Венесуэлы в центре Каракаса в окружении небольшой группы военных, призывая армию последовать их примеру и перейти на сторону оппозиционеров. Но чуда, на которое рассчитывал президент-самозванец, не произошло - военные остались верны присяге, а зачинщиков бунта быстро арестовали.

Пожалуй, после этого в очередной раз провалившегося госпереворота в Венесуэле окончательно поняли: сил, необходимых для смещения законных властей, у Гуайдо нет. Похоже, излишнюю самонадеянность молодого венесуэльского оппозиционера признали и в Вашингтоне. Равно как и ошибочность всей реализуемой Белым домом политики на венесуэльском направлении. В ведущих СМИ США в последнее время регулярно появляются сообщения со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве, согласно которым президент Дональд Трамп сначала высказывал недовольство в отношении получаемых им от своих советников рекомендаций о том, как вести себя с Венесуэлой, а затем и вовсе потерял полный интерес к событиям в этой стране. Удивительно, но ведь именно Вашингтон в большей степени несет ответственность за сложившееся двоевластие - политический кризис в республике начался лишь после того, как заявившего свои претензии на президентство Гуайдо признали на Капитолийском холме. Тогда расчет был на быструю смену власти в Венесуэле. The Washington Post, например, писала о том, что представители венесуэльской оппозиции убеждали Трампа и его окружение в том, что имеют много сторонников в правительстве Боливарианской Республики и смогут легко сместить Мадуро. Таким образом, Трамп считал, что "сможет одержать в Каракасе легкую победу и затем рекламировать ее как крупное достижение своей внешней политики". Но прошло полгода, а ситуация в Венесуэле никак не изменилась. В своих выступлениях глава Белого дома практически перестал затрагивать венесуэльский вопрос, тем более что похвастаться там совершенно нечем. Показательно, что на завершившемся в Осаке саммите G20 тема Венесуэлы если и звучала, то вскользь и далеко не в качестве главной.

В Венесуэле сошла на нет уличная антиправительственная активность - люди перестали выходить на оппозиционные митинги

Слабость Гуайдо и разочарование в нем западных кураторов почувствовали и сторонники законного президента Николаса Мадуро. Боливарианские власти начали планомерное наступление на антиправительственные силы. По следам провалившегося 30 апреля путча парламентской неприкосновенности был лишен ряд видных депутатов-оппозиционеров. Некоторые из них спрятались в посольствах дружественных им стран, кто-то предпочел покинуть Венесуэлу.

Одновременно сошла на нет уличная антиправительственная активность - люди перестали выходить на оппозиционные митинги. Удивительно, но Гуайдо даже не стал созывать манифестаций по случаю новой попытки госпереворота. Тогда боливарианские власти смогли заблаговременно раскрыть заговор небольшой группы военных, которые тут же были арестованы. Провести шествие оппозиционер решил только сейчас, когда стало известно о смерти одного из заключенных - капитана Рафаэля Аревало. На 5 июля назначена демонстрация с требованием "прекратить нарушение прав заключенных". Однако по реакции в венесуэльских соцсетях уже становится понятно, что шествие вряд ли станет массовым.

Похоже, Гуайдо не остается ничего другого, как продолжать эксплуатировать уже порядком приевшиеся за полгода тезисы о "скорой смене власти" и раздавать венесуэльцам заранее невыполнимые обещания, подспудно надеясь на решающую помощь из-за рубежа. Вот только убедившись в бесперспективности попыток своего ставленника сместить Мадуро, в Вашингтоне вряд ли согласятся два раз подряд входить в одну реку. А это значит, что вялотекущая внутриполитическая борьба в Венесуэле продолжится, и ее главным вопросом будет не выживаемость действующих властей, а их способность стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране.