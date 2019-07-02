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02.07.2019,  
08:20

Видео: ВКС РФ провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как сообщили в Минобороны, ракета подтвердила заложенные в проект характеристики. Снаряд успешно выполнил задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Тип боеприпаса и его характеристики не называются: все, что касается системы ПРО, держится под секретом. Испытания считаются завершенными после десяти успешных пусков, после чего противоракета будет принята на вооружение.

Месяц назад расчет Воздушно-космических сил России успешно запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган новую противоракету шахтного базирования.

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