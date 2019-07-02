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02.07.2019 19:11
Рубрика: Власть

Володин поставил парламентский форум в России в пример ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал преимущества межпарламентского форума в России перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии форума "Развитие парламентаризма". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии форума "Развитие парламентаризма". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии форума "Развитие парламентаризма". Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Речь о втором международном форуме "Развитие парламентаризма", который проходит 1-3 июля по инициативе Госдумы. В этом году на форум приехали представители 132 государств. Как сообщили в пресс-службе Кремля, 3 июля участие в форуме планирует принять президент РФ Владимир Путин.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Российский подход к межпарламентскому диалогу демонстрирует большую открытость, чем в ПАСЕ, считает глава нижней палаты.

По его словам, повестка форума охватывала все актуальные вопросы, но у российской площадки для диалога есть ряд преимуществ. Так, нет финансирования аппарата, "чем грешит, допустим, ПАСЕ, где взносы составляют десятки миллионов евро, и аппарат доминирует над депутатским корпусом", объяснил Володин.

Политик выразил уверенность в том, что интерес к российскому форуму будет расти и впредь - ведь формат форума и атмосфера позволяют обсуждать самые разные темы.

"Поэтому российский подход в этом вопросе более современен, открыт к обсуждению любых вопросов, - отметил Володин. - Здесь никого не прерывают, никого не лишают права голоса, ни с кого не требуют средств. Здесь могут встретиться оппоненты, и каждый будет говорить о своем, и никто их не будет прерывать, как это было с нашей делегацией в ПАСЕ".

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Володин напомнил, что каждая участвующая в работе организованного Госдумой форума делегация "приезжает за свой счет, она проживает за свой счет, но при этом нет этих взносов и нет аппарата бюрократического, который довлеет".

"Здесь воздуха больше, поэтому сюда и едут, - резюмировал спикер. - Эта площадка интересна для многих, поэтому сюда приезжают и европейцы, и представители Азии, Африки. И мы видим, что на будущий год запросов будет еще больше".

В итоге обсуждения в Москве удалось выйти на конкретные предложения, чего нет в большинстве парламентских структур, потому что, как правило, они выхолащиваются, пояснил глава нижней палаты. В результате интерес к другим межпарламентским площадкам минимален, потому что "невозможно обратиться для того, чтобы поддержали твою позицию", констатировал Володин.

В Госдуме считают, что форум "Развитие парламентаризма" должен стать ежегодным в виду растущего к нему интереса.

Между тем

В итоговой декларации участники форума приветствовали проведение международного форума на ежегодной основе.

Они также отметили, что система международных отношений в современном многополярном мире должна быть основана на принципах равноправия и уважения суверенитета государств. Спикеры осудили односторонние методы решения международных споров, применение силы и санкционного давления как дестабилизирующие и противоречащие международному праву, интересам народов и задачам устойчивого развития.

Участники также заявили о неприемлемости любых политических санкций и иных репрессивных мер в отношении парламентариев, включая ограничение прав национальных делегаций на межпарламентских площадках.

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