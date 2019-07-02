Волонтеры отправились в экспедицию, чтобы привести в порядок остров

"Инвалид" для кого-то слово обидное. Именно поэтому их называют людьми с ограниченными возможностями. Русское географическое общество совместно с Экспедиционным центром Министерства обороны России и сообществом "Гудсерфинг" решило расширить рамки этих возможностей. Впервые в России прошла инклюзивная экспедиция на остров Гогланд, где инвалиды восстанавливали памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО "Дуга Струве".

Возможно, я ошибаюсь, и первая экспедиция Матвея Шпаро с участием одного инвалида-колясочника пересекла Гренландию в 2000 году и попала в Книгу рекордов. Но нынешняя экспедиция не ставила перед собой таких задач. Надо было просто работать наравне со всеми.

Рассказывает участник экспедиции, инвалид 1-й группы Александр Васильев:

- Я родился в городе Глазов в Удмуртии. Я инвалид-опорник. У меня ДЦП. Но я все же окончил школу и университет. Сейчас учусь в аспирантуре. Пишу кандидатскую диссертацию. Я и раньше старался вести активный образ жизни. Сплавлялся на байдарках и катамаранах. А тут одна знакомая рассказала, что идет набор в инклюзивную экспедицию на Балтику. Я тут же зашел на сайт и оставил заявку. Мне повезло - я стал одним из 20 волонтеров.

Сначала мы плыли на военном катере из Кронштадта 8 часов. Потом мы увидели зеленый остров со старинными маяками. Везде земляничные поляны и просто заросли черники. Людей там практически нет, так что мы объедались ягодами. Но вот с погодой было непросто. Пришлось увидеть и настоящий шторм и мокнуть под нудными дождями. Ну и позагорали, конечно. Разбили полевой лагерь. Палатки очень комфортные, четырехместные. Готовили на костре и каши, и картошку с тушенкой, и даже окрошку. Рядом был заброшенный финский погреб - там и хранили припасы.

Наша задача была - облагородить памятник ЮНЕСКО "Дуга Струве" так, чтобы к нему могли пройти не только обычные туристы, но и такие, как я. Непростая задача, я вам скажу. Тропинки к триангуляционным пунктам "Дуги Струве" "Точка Z" и "Мякипяллюс"...

- А что это такое?

- Это из области геодезии. Струве один из основателей Русского географического общества. По этим знакам определили форму Земли и ее размер. Это пирамиды из тяжелых камней, металлические конструкции, да и просто столбы. Главное - обозначить точку на земле. Заметьте, погрешность от современных спутниковых измерений составляла всего 2 сантиметра! Так вот, тропинки были заросшими. С них можно было запросто свалиться. Мы делали мостки, вязали веревочные поручни. А потом испытывали их на удобство и прочность. И конечно, убирали мусор, который потом вывезли на "большую землю". Между прочим, на Гогланде на высоком утесе стояла радиостанция русского изобретателя радио Александра Попова. Именно с ее помощью проводилась спасательная операция по снятию с мели броненосца "Генерал-Адмирал Апраксин". 6 февраля 1900 года впервые в мире радио было использовано в практических целях. Еще из достопримечательностей - выброшенный на скалы остов корабля "Леонид Демин".

Мы хотели, чтобы к каждому интересному и важному объекту Гогланда можно было легко добраться, поэтому решили развесить по острову указатели. Сначала хотели заказать таблички с навигацией на фабрике. А потом решили: пусть каждый из нас сделает их самостоятельно. Взяли аппарат для выжигания и на фанерной заготовке сделали их. А потом написали наши имена. Так что и моя частичка труда вошла в историю. Моя мечта сбылась. Но появилась новая.

- Какая?

- Отправиться в следующую экспедицию!

Руководитель экспедиции Антон Юрманов, специалист Экспедиционного центра Министерства обороны. Конечно, без военных экспедиция на почти необитаемый остров не состоялась бы. Он уже в четвертый раз на Гогланде. И первый в качестве лидера.

- Какие сложности вас подстерегали из-за инклюзивности экспедиции?

- Почти никаких. Например, трапы на военном катере были слишком круты для некоторых волонтеров. Но мы все это с легкостью преодолели. Вообще я скажу, что с этими ребятами намного легче. Они дисциплинированней, собранней. Ответственности больше. Они привыкли бороться. Так что за судьбу инклюзивной экспедиции я был спокоен. Ведь идею даже самой смелой экспедиции можно претворить в жизнь с людьми, которые в нее поверят. Кстати, теперь на Гогланд могут приезжать туристические группы. В том числе и с инвалидами. На острове доступная среда, как это принято говорить в Москве.

- Александр Васильев признался мне, что его мечта - побывать еще в одной такой экспедиции. Будет ли продолжена практика?

- Мы будем брать таких волонтеров не на самые первые этапы экспедиций. Это связано с непростыми условиями, где нужно быстро адаптироваться под переменчивые условия среды. На днях стартует первый этап многолетней экспедиции на Курилы. Со временем будет возможность поработать в самых разных экспедициях - поисковых, археологических, исследовательских и экологических вахтах.

Точка на карте

Гогланд: где это?

Гогланд - самый большой остров в российской части Финского залива. Он расположен к 10 км к востоку от морской границы России с Финляндией. Принадлежал в разное время Швеции, Финляндии и России. Сейчас на острове функционирует небольшой пограничный пост и проживают сотрудники навигационной службы, обслуживающие маяки. Главная достопримечательность Гогланда - триангуляционные пункты "Дуги Струве".

Кстати

Что такое "Дуга Струве"?

"Дуга Струве" - это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 км от Северного Ледовитого океана до Черного моря по территории десяти стран: Беларуси, Латвии, Литвы, Норвегии, Молдовы, России, Украины, Финляндии, Швеции и Эстонии. Создана в период 1816-1855 гг. астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же - Василий Яковлевич Струве) с целью измерения большого сегмента дуги земного меридиана. Всего таких пунктов, выглядящих самым разнообразным образом, было 265, до наших дней сохранилось 34. Два из них находятся на территории России, и оба - на острове Гогланд.

Охраняется ЮНЕСКО.