Выпускника на Кипре лишили торжественного вручения диплома из-за бороды

Борода стала причиной, по которой выпускника одного из техникумов кипрского города Ларнака не пригласили на сцену, чтобы вручить аттестат об окончании учебного заведения. Диплом ему отдали только после церемонии.

Возмущенная действиями администрации техникума мать подростка сразу же обратилась за поддержкой к популярному на острове изданию Philenews. По словам женщины, у других учеников, которые были на церемонии, волосы были окрашены в яркие цвета, но они получили свой аттестат. "Если в школе есть правила, это должно распространяться на всех", - сказала он.

На запрос журналистов в министерстве образования Кипра ответили, что ведомство не давало каких-либо указаний действовать таким образом на выпускных церемониях. Более того, в прошлом году во все учебные заведения был разослан циркуляр с призывом не препятствовать получению аттестатов учащимися из-за их внешнего вида.

Тем не менее, в техникумах Кипра не только не следят за модой и игнорируют появившиеся в Европе в огромном количестве барбершопы, но и не перенимают международный опыт. Например в Канаде в прошлом году отменили существовавший аж со времен Второй мировой войны запрет на ношение бороды военнослужащими ради того, чтобы ни много ни мало "повысить моральный дух армии".