Сто ищут одного. Такова актуальная статистика добровольных поисково-спасательных отрядов. За год в стране исчезают, убегают или забывают дорогу домой до сотни тысяч детей и взрослых. На их поиск уходят огромные ресурсы. Полиции, МЧС и добровольцев-спасателей на поиск всех потерявшихся не хватает.

Гексокоптер московских спасателей: патрулирует над водоемами, на борту спасжилет, мегафон и аптечка. В лесу такие не используют. Фото: Михаил Синицын.

Нечеловеческая сила

Уже этой осенью ситуация может измениться: завершится первый этап "Одиссея" - исследовательского проекта по выбору лучшей идеи поиска заблудившегося в лесу человека, у которых нет телефона. И его надо найти живым не позже чем за 10 часов. Радиус поиска - не менее 10 км. Никаких скидок на время суток, погоду, овраги, завалы и др.

"Важно, чтобы мы перестали искать только традиционными способами - при помощи человеческих глаз и ног, - говорит руководитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. - Нам нужны принципиально новые методы работы в природной среде".

Из 130 команд, подавших заявки, на сегодня отсеялись 97%. Лес хладнокровно загубил яркие идеи: дирижабли с системами биорадиолокации, сейсмодатчики и рои беспилотников. В проекте остались четыре команды: "MMS Rescue" и "Стратонавты" (Москва), "Находка" (Якутия) и "Вершина" (Санкт-Петербург).

Их проекты: звуковые и световые радиомаяки и "умные" беспилотники, способные не только делать тысячи снимков, но и выбирать самые перспективные. Победителя определят в ноябре: в ходе реального лесного поиска.

Нажми и жди

К беспилотникам мы привыкли и приняли эту популяцию "почти роботов" в свой человеческий социум. Или как минимум смирились с их существованием.

Но самое интересное у нас впереди: скоро они станут полноценными роботами. То есть дроны объединятся в рой и получат некоторую степень автономности в рамках своей нейросети.

Беспилотник для леса: ищет детей с высоты 20 метров, взрослых - с 40. Фото: Александр Джус

Рой - всем понятно. А нейросеть - это искусственный интеллект. Он накапливает информацию, анализирует ее по заданному алгоритму и выдает самостоятельные реакции. В нашем случае: распознает изображение человека на фото, сделанное с беспилотника или с поисково-спасательного вертолета.

И это не будущее, а настоящее. Такая нейросеть фактически создана. Сейчас ее тестируют.

Но есть и узкое место: чтобы нейросеть анализировала снимки, их надо сначала получить. А лес пытается приземлить все человеческие фантазии. Кроны деревьев мешают фотосъемке. В жару листва нагревается и тепловизоры бесполезны. Впрочем, они не очень полезны и зимой, когда заблудившийся замерзает.

Поэтому в связке с дронами планируют применять маяки. Это цилиндрические устройства, которые будут издавать громкий звук и светиться, привлекая к себе внимание. Маяки расставляют в примерной зоне поиска пропавшего, на расстоянии 3 км друг от друга. Кто расставит? Это могут сделать как пешие группы, так и беспилотники. Люди их закрепят на деревьях, а коптеры опустят на землю.

Все должно быть понятно на уровне интуиции. Заблудился, услышал шум, пошел на него. Вышел на маяк, нашел в его контейнере воду, галеты и спички. На маяке будет и кнопка "Нажми и жди помощь".

Воображение рисует сцену: вот потеряшка выходит к такому маяку, нажимает кнопку и начинает рассказывать, кто он и что с ним приключилось... Со стороны - как будто говорит с деревом.

Если хочется выговориться, то пожалуйста. Но спасатели вас не услышат. С маяка просто уйдет сигнал в штаб поисково-спасательных работ. Это своего рода SOS, который будут ретранслировать все остальные маяки и дроны.

Миссия "вольных"

Впрочем, до ноября еще надо дожить. Впереди - страшные месяцы, когда народ рванет в лес за грибами и ягодами.

Какие высокие технологии применяют сейчас?

Беспилотники уже давно используются, хотя и не такие "умные", какие запустят финалисты "Одиссея". Сейчас людей ищут обычные "китайцы" с рынка, как правило компании DJI. В лесу с равным успехом можно потерять и дорогой дрон, и дешевый.

Фото: Александр Джус.

"Камера коптера Mavic2 PRO позволяет разглядеть даже палец лежащего на земле человека, - рассказывает руководитель направления беспилотников "Лиза Алерт" Александр (Мурзик) Ломоносов. - Эффективны только фотоснимки. Видеосъемка не эффективна, ее можно вести только когда человек обнаружен и надо отследить его перемещения. После полета вся съемка оперативно передается в штаб и, по возможности, - на сервер "Лиза Алерт". Ее просматривают не менее 60 пар глаз, а скоро мы доведем численность группы просмотра и анализа снимков до 200 человек".

Принять участие в спасении людей может каждый. ВКонтакте есть группа "Вольный наблюдатель". Задача "вольных" - рассмотреть фотографию и ответить на вопрос: на этом снимке есть человек? Хотите попробовать? Заходите на watcher.lizaalert.ru и vk.com/freeobserver.

Откуда снимки - с вертолета или с беспилотника - значения не имеет. Пилотируемая авиация и коптеры - не конкуренты, у каждого своя ниша. Хотя есть кое-что и общее. Глаза в полете быстро устают, и наблюдатели, пилоты и операторы почти не замечают неподвижные объекты. Так что если заблудились - двигайтесь (экономно расходуя силы). Не замирайте при шуме моторов в воздухе. Привлекайте внимание любым способом: дымом костра, фонариком, зажигалкой. Даже свет экрана смартфона ночью с неба заметен. Один подросток догадался выложить камнями на земле слово SOS - парня нашли и спасли.

И еще. Вам ведь уже тысячу раз говорили, не так ли: не надевайте в лес камуфляж! Повторим в 1001 раз: если вы не играете в партизана, пожалуйста, не надевайте. Возьмите из авто жилет со светоотражающими полосками.

Нет авто? Или нет денег на такой жилет? Хорошо, а рулон туалетной бумаги и синий пакет для мусора ваш бюджет выдержит? Обязательно возьмите все это в лес (вместе с водой, теплой одеждой, заряженным телефоном, компасом или навигатором). Ярко-синий пакет хорошо заметен с воздуха: в природной среде такой цвет редкость.

А туалетную бумагу цепляйте за ветки, так вы оставите подсказки пешим группам спасателей. Да и вообще, эта бумага пригодится. Лес - он такой. Жутковатый. Особенно жутко будет в первую ночь, которая заблудившемуся запомнится на всю оставшуюся жизнь.

На заметку

И стар, и млад

GPS-трекеры стоят от 3 тыс. рублей. Как отмечает руководитель пресс-службы "Лиза Алерт" Ксения Кнорре Дмитриева: "Детям и старикам они в лесу обязательны. Помните, что маленький ребенок может уйти очень далеко. Реальный случай: ребенок в возрасте 2,5 года ушел за 7 км от дома".