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02.07.2019 06:41
Рубрика: В мире

Жертвами ливней в Мумбаи стали 16 человек

На индийский город Мумбаи обрушился мощный циклон. Он принес с собой ливни и сильный ветер. Жертвами стихии стали 16 человек.

В Японии появилась первая жертва ливневых дождей

В районе Малад Ист рухнула подмытая стена. Под завалами могут находиться люди, считают спасатели. В соседнем городе Тхана стена школы упала на соседние дома. Погибли три человека, в том числе ребенок.

Сильные муссонные дожди не прекращаются уже вторые сутки. Потоки воды текут по улицам, затруднено или невозможно движение транспорта. Отменены многие поезда дальнего следования. Нарушено авиасообщение. По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня осадки продолжатся.

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