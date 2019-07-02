Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Затмение начнется в 22:23 по Москве и продлится 4 минуты 33 секунды, пояснили в Московском планетарии.

Сообщается, что лучше всего наблюдать нынешнее явление в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

В планетарии отметили, что в 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также в этом году 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территории России.