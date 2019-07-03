75 лет назад Минск был освобожден от фашистов

Белоруссия с размахом празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вечером 3 июля в центре Минска прошел военный парад, участие в котором приняли военнослужащие из Белоруссии, России и еще семи государств.

Напомним, что 3 июля 1944-го в ходе стратегической операции "Багратион", во многом определившей исход Великой Отечественной войны, советские войска освободили Минск. Их потомки встретились вчера в Белоруссии. Так, наша коллега - журналист телеканала "Звезда" Ирина Лосик - в ходе интервью с ветераном войны Валентиной Чудаевой обнаружила, что та является боевой соратницей деда московской журналистки, и та их встреча произошла в Минске ровно 75 лет назад. В ночь на 3 июля 1944 года 4-я гвардейская танковая бригада подполковника Олега Лосика, входившая во 2-й гвардейский танковый корпус, по шоссе устремилась к Минску, с ходу развернулась в боевой порядок и первой ворвалась на городские окраины. "Мы встречали их в Минске. Мы - девчонки зенитчицы получили приказ помочь танкистам прорваться в город", - рассказывала "Звезде" Валентина Чудаева. Когда Ирина Лосик призналась, что командир бригады - ее дед, обе не сдержали слез. "Подобное в Минске может происходить только в такие дни, как день 75-летия освобождения", - призналась "РГ" телеведущая.

В пригороде Минска провели военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны

Напомним, что в 1996 году белорусы высказались на референдуме за то, чтобы именно дата 3 июля стала Днем Независимости страны, и это говорит о многом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, открывая празднования накануне Дня Независимости, говорил о том, как важно для страны помнить о той войне. "Именно в испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов - сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться", - подчеркнул он.

Весь день по телевидению транслировали обращения глав государств разных стран мира. Но главным из них, конечно, было поздравление президента России Владимира Путина, который, в частности, написал: "Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений". Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Белоруссия "и впредь будут успешно развивать конструктивное двустороннее сотрудничество во всех областях, а также взаимовыгодные интеграционные процессы в рамках Союзного государства и на евразийском пространстве".

В репетиции минского парада принимали участие самолеты ВВС Беларуси, раскрасившие небо в цвета национального флага. Фото: AP.

На парад, который в этом году было решено провести вечером, из России прибыли более 300 военнослужащих Западного военного округа, а также ОТРК "Искандер", бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ, вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и сверхманевренные истребители Су-35. Прибыли в Минск и военнослужащие Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. А в пригороде Минска энтузиасты из Белоруссии, России, Украины, Словакии, Чехии и Польши провели масштабную военно-историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны.

Из первых уст

В Национальной академии наук Белоруссии журналистам, прибывшим в Минск по приглашению Постоянного Комитета Союзного государства и Национального пресс-центра Республики Беларусь, представили международный проект, в рамках которого выпущены несколько томов сборников документов "Страна в огне". Отвечая на вопрос "РГ", изменился ли белорусский взгляд на Великую Отечественную, и шире - на Вторую мировую войну, член-корреспондент НАН Беларуси Александр Коваленя подчеркнул, что расхождений у серьезных ученых по этой теме нет. Он привел в пример "Десять лет назад этот проект начинали ученые трех стран: России, Белоруссии и Украины.

На известном этапе украинцы отказались, потому что их концепция больше не вписывается в те представления о войне, которые сложились у нас и россиян. А наши оценки по проблеме освещения Великой Отечественной войны во многом сходятся. Есть только одно исключение: известные у вас, так сказать, ангажированные историки, а не объективные исследователи, ученые. И, конечно, в оценке операции "Багратион" у нас нет разногласий. Вы знаете, что в 2009 году в Европейском союзе объявили о том, что можно уравнять Советский Союз и фашистскую Германию, потому что они фактически развязали Вторую мировую войну. Я не могу с этим согласиться, поскольку я - сын человека, воевавшего против фашистских оккупантов. К сожалению, находятся люди, готовые переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Поэтому убедительным примером плодотворного сотрудничества и попытки ее объективного освещения является этот проект - "Страна в огне".