Выступления лирико-колоратурной сопрано Айгуль Хисматуллиной никого не оставили равнодушным ни в финале конкурса Чайковского, проходившего в Мариинском-2, ни на гала-концертах лауреатов. Ее чистый, с хрустальным блеском и в то же время невероятно теплый голос вкупе с обворожительной улыбкой и органикой сценического поведения покоряли с первых нот и в арии Царицы ночи, и в арии Шемаханской царицы, и тем более в сцене эксцентричной Цербинетты. Певица рассказала "РГ" о том, зачем ей нужна оперная сцена.

Ярким номером вашего второго тура стала татарская песня "Сахралар" ("В долине"). Для чего в академическом конкурсе такой неакадемический жанр?

Айгуль Хисматуллина: Для меня народная песня - сердце народа, его истоки. Конкурс Чайковского международный, поэтому исполнение песни на родном языке является прекрасной возможностью познакомить мир со своей культурой, поделиться ее частичкой. Такую песню невозможно спеть по шаблону, в ней слышно и видно, насколько свободно певец способен выражать себя.

Вам есть на кого равняться - Альбина Шагимуратова, Аида Гарифуллина уже завоевали мировые сцены. У вас есть цель покорить мир?

Айгуль Хисматуллина: А я даже как-то и не задумывалась на тему татарских сопрано в мировой опере. У меня нет амбиций, что я хочу и непременно должна петь на всех оперных площадках мира, что все должны меня услышать, вовсе нет. Просто мне всегда нравилось петь, я учусь до сих пор и, надеюсь, всегда буду учиться выражать через музыку то, что в ней заложено авторами. Главное для артиста, чтобы он был интересен, чтобы его хотели слушать. Альбина Шагимуратова для меня - большой пример того, как трудолюбие и профессионализм могут вывести человека на музыкальный олимп. Конечно, такие примеры дают надежду, что всё возможно.

В отличие от многих конкурсантов у вас за плечами к моменту конкурса были Приморская и основная сцены Мариинского театра, где в этом сезоне вы дебютировали в партии Лючии ди Ламмермур.

Айгуль Хисматуллина: Мой дебют в опере состоялся во Владивостоке, в партии Царицы Ночи в "Волшебной флейте". Эта партия стала для меня ключиком, открывшим дверь на оперную сцену. Пока голос хорошо чувствует себя в высокой тесситуре, хочется поработать в этом направлении, подготовить партии Цербинетты в "Ариадне на Наксосе" Штрауса, Лакме в одноименной опере Делиба и многое другое в том же духе. Лючия всегда была для меня мечтой. В гениальную музыку этой оперы вложено столько переживаний, психических состояний героев, и каждый раз выявляются все новые краски и нюансы, это просто волшебство.

Божьи планы на наш счет всегда лучше, чем мы можем себе представить...

Как переносите смену часовых поясов во Владивостоке?

Айгуль Хисматуллина: Несколько раз было, что я прилетала во Владивосток накануне спектакля, спала по два-три часа и выходила на сцену. Такого никому не пожелаешь, но, что поделать, бывает всякое. Тем не менее приморская земля была для меня очень благотворной. Трудно представить более благоприятные условия для начинающего солиста, чем на Приморской сцене Мариинского театра.

Вы уже поняли, что путь оперной певицы - путь сплошных самоограничений?

Айгуль Хисматуллина: Я бы так не сказала. Если бы это были сплошные самоограничения, я бы не смогла или даже не хотела бы связывать с этим свою жизнь. Конечно, есть свои нюансы, но в какой профессии их нет? Опера - невероятный мир, в котором каждый может найти то, что отзовется в его сердце. Это и безграничная любовь, и страсть, и ненависть, и боль, и счастье и много-много всего, что свойственно человеку. Жизнь иногда утопает в рутинности, обыденности, а музыка так цепляет и вытягивает из жуткого однообразия. Надеюсь, слушатели чувствуют то же самое.

Алгоритм успеха уже успели просчитать?

Айгуль Хисматуллина: Все зависит от желания развиваться, трудолюбия, немаловажной является и удача - способность оказаться в нужном месте в нужное время. Нужно все время пытаться, искать новые возможности, не унывать и не отчаиваться, если что-то вдруг пойдет не так. Божьи планы на наш счет всегда лучше, чем мы можем себе представить. Главное - быть счастливой и жить в радость. Божьи планы на наш счет всегда лучше, чем мы можем себе представить...

Справка "РГ"

Айгуль Хисматуллина родилась в городе Набережные Челны Республики Татарстан. Лауреат многих международных конкурсов вокалистов. С мая 2016 года входит в состав оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.