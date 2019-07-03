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03.07.2019 13:43
Рубрика: Спорт

Американский форвард Дэрран Хиллиард перешел в ПБК ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Ряды баскетбольного клуба ЦСКА пополнил американский форвард Дэрран Хиллиард, в прошлом сезоне выступавший за испанскую "Басконию", сообщается на официальном сайте московской команды.

Фото: ПБК ЦСКА Москва
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Баскетболист, обладающий ростом 198 см, является выпускником университета "Вилланова". Хиллиард был выбран на драфте НБА "Детройтом" под общим 38-м номером. В НБА он выступал за "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Сперс".

"Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить, - сказал Хиллиард.

"Играть под руководством тренера Итудиса - честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА. Моя единственная цель - помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять больше титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы". - отметил он.

В рядах "Остин Сперс", фарм-клуба "Сан-Антонио", Хиллиард стал чемпионом Лиги развития НБА: его средняя результативность составила 20,5 очка при 39,3% попадания трехочковых. В составе сборной США в 2017 году форвард выиграл чемпионат Америки (FIBA AmeriCup).

В 2018 году Хиллиард перебрался в "Басконию". В прошлом сезоне 26-летний форвард отыграл все матчи команды в Евролиге, в которых в среднем набирал 9,4 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи. В чемпионате Испании у него были следующие средние показатели: 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5% трехочковых.

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"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком. Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА", - заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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