Американский форвард Дэрран Хиллиард перешел в ПБК ЦСКА

Ряды баскетбольного клуба ЦСКА пополнил американский форвард Дэрран Хиллиард, в прошлом сезоне выступавший за испанскую "Басконию", сообщается на официальном сайте московской команды.

Баскетболист, обладающий ростом 198 см, является выпускником университета "Вилланова". Хиллиард был выбран на драфте НБА "Детройтом" под общим 38-м номером. В НБА он выступал за "Детройт Пистонс" и "Сан-Антонио Сперс".

"Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить, - сказал Хиллиард.

"Играть под руководством тренера Итудиса - честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА. Моя единственная цель - помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять больше титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы". - отметил он.

В рядах "Остин Сперс", фарм-клуба "Сан-Антонио", Хиллиард стал чемпионом Лиги развития НБА: его средняя результативность составила 20,5 очка при 39,3% попадания трехочковых. В составе сборной США в 2017 году форвард выиграл чемпионат Америки (FIBA AmeriCup).

В 2018 году Хиллиард перебрался в "Басконию". В прошлом сезоне 26-летний форвард отыграл все матчи команды в Евролиге, в которых в среднем набирал 9,4 очка, делал 2,9 подбора и 1,1 передачи. В чемпионате Испании у него были следующие средние показатели: 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5% трехочковых.

"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком. Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА", - заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.