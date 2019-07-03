Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Вице-президент США Майк Пенс неожиданно отменил запланированный визит Нью-Гэмпшир. Его внезапно вызвали в Белый дом.

Пресс-секретарь Пенса Алиша Фарах в Twitter сообщила, что случилось "кое-что в Вашингтоне, что требует внимания". Она добавила, что политик продолжит запланированную поездку позже. Подробностей о причинах отмены поездки пресс-секретарь не раскрыла.

Между тем Fox News ранее сообщил, что для срочного визита в Белый дом Пенсу пришлось развернуть самолет, в котором он уже подлетал к Нью-Гэмпширу.