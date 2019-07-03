Авиаудар совершен по центру размещения беженцев в Ливии

В ливийском Триполи атакован центр содержания беженцев. В результате случившегося 40 человек погибли. Еще 80 получили ранения.

Как информирует Reuters, по лагерю был нанесен авиаудар. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Всего в центрах содержания беженцев в Триполи находится порядка 3300 человек.

Напомним, с 2011 года в Ливии царит двоевластие. За это время более 32 000 человек стали вынужденными переселенцами. На востоке страны заседает избранный народом парламент, поддерживаемый ЛНА. А на западе правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство. В начале апреля Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов".