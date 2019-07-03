Австрия первой из стран ЕС запретила гербицид глифосат

Австрия стала первой страной Евросоюза, запретившей применение в сельском хозяйстве широко распространенного гербицида глифосат. Инициативу австрийской Социал-демократической партии поддержало большинство депутатов Национального совета, сообщает телеканал ORF.

При этом отмечается, что единоличные действия Вены в ЕС противоречат европейскому законодательству. В Евросоюзе использование глифосата разрешено до 2022 года. В этой связи Еврокомиссия может оспорить решение австрийцев в течение трех месяцев. В соответствии с установленными правилами, отдельные страны лишь в самых крайних случаях могут отказываться от разрешенных на уровне ЕС химических субстанций.

Ранее в Австрии уже пробовали запретить глифосат на местном уровне. Однако власти земли Каринтия вынуждены были отказаться от этой идеи из-за проблем с законодательством ЕС. Тем не менее запрет на использование гербицида действует в общественных парках, спортивных комплексах, бассейнах, на школьных площадках и в детских садах, а также на кладбищах.

Специалисты Венского университета, занимающиеся вопросами культуры земледелия, пришли к выводу, что глифосат не является химическим средством повышенной опасности по сравнению с другими пестицидами. Однако его использование следует заметно сократить.

Напомним, в Северной Америке глифосат появился на рынке под рыночным названием Roundup в 1970-х годах прошлого столетия. На концерн Bаyer, являющийся дочерней компанией Monsanto и производителем гербицида, в США поступили многочисленные жалобы от граждан за возможное нанесение ущерба здоровью. После истечения срока патента глифосат присутствует в химических средствах защиты растений других производителей.