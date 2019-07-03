Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам

Банк "Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма иска составляет 289,5 миллиарда рублей, это рекорд среди исков подобного рода. До этого самым крупным схожим иском было требование к бывшим владельцам и топ-менеджерам Промсвязьбанка в 282 миллиарда рублей.

В карточке дела ответчиками по иску указаны основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян, бывший предправления "Открытия" Евгений Данкевич, а также ранее входившие в состав правления банка Елена Будник и Геннадий Жужлев. Ответчиком также значится и АО "Открытие холдинг". Иск от имени банка "Открытие" подал Банк России.

Банк "Открытие" попал под санацию Банка России в 2017 году, которая осуществлялась через прямые вливания ЦБ в капитал через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Вскоре после него на оздоровление в ФКБС также ушли и два других крупных частных банка - Промсвязьбанк и Бинбанк.

Накануне Банк России объявил, что санация "Открытия" завершена. ЦБ также подтвердил свое намерение продать часть акций полностью принадлежащего ему "Открытия" в 2021 году. В самом "Открытии" позднее сообщили, что полностью выплатили долг перед ЦБ, докапитализировали банк, оказали необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, расчистили баланс от непрофильных и токсичных активов, а также присоединили Бинбанк и завершили интеграционные процессы внутри группы.