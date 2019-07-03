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Рубрика: Спорт

Баскетбольная "молодежка" сыграет против США в 1/4 финала ЧМ

Текст: Илья Трисвятский
Мужская молодежная сборная России по баскетболу на проходящем в Греции чемпионате мира среди команд, составленных из игроков не старше 19 лет, в первом раунде плей-офф обыграла Китай (96:83) и теперь в четвертьфинале сразится с американцами.
Никита Михайловский. Фото: http://www.fiba.basketball Никита Михайловский. Фото: http://www.fiba.basketball
Никита Михайловский. Фото: http://www.fiba.basketball

Сборная России, руководимая бывшим наставником национальной дружины Евгением Пашутиным, на групповом этапе в городе Ираклион на острове Крит сначала потерпела поражение от Аргентины в дополнительное время (84:86 ОТ), а затем взяла верх над хозяевами площадки (83:75) и филиппинцами (92:64).

Причем во встрече с греками форвард саратовского "Автодора" Никита Михайловский сделал так называемый "трипл-дабл". По трем основным статистическим показателям у нашего баскетболиста были двузначные показатели - 20 набранных очков, 13 подборов и 12 результативных передачи. Это всего лишь второй такой случай в истории молодежных чемпионатов мира.

Фото: FIBA
Женская сборная РФ по баскетболу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы

- Никита - универсальный игрок, он способен действовать сразу на четырех позициях - от разыгрывающего до тяжелого форварда. Обладает отличным дриблингом, хорошим видением площадки, отдает много передач, много подбирает. Конечно, "трипл-дабл" - в первую очередь, результат его усилий. Но он бы не состоялся без помощи всех остальных игроков команды, -  прокомментировал достижение главный тренер нашей сборной Евгений Пашутин. - Здесь есть заслуга и первого тренера Михайловского, и его клуба. Это продукт всей системы российского баскетбола в целом.

Формула проведения соревнований чемпионата мира такова, что никто из 16 участников по итогам предварительного этапа из борьбы не выбывает. На групповой стадии команды фактически распределяли свои места в сетке плей-офф. Занявшей вторую позицию в четверке "C" России в оппоненты по 1/8 финала достались китайцы, которые в своем квартете "D" оказались третьими. 

Фото: FIBA.
На молодежном ЧМ по баскетболу Россия и Аргентина определили победителя

В матче с командой из Поднебесной, принимающей в конце августа - первой половине сентября взрослый мужской чемпионат мира, подопечные Пашутина ударно провели вторую четверть, выигранную со счетом 25:11. Вообще, наша команда лидировала практически всю встречу, а максимальное преимущество достигало 21 очка. Самыми результативными у победителей стали Александр Ершов (19 очков), все тот же Михайловский (14), Александр Петенев (14), Сергей Долинин (14) и Макар Коновалов (14). В четвертьфинале 5 июля сразимся с одним из главных фаворитов чемпионата сборной США.

Результаты всех матчей 1/8 финала: США - Латвия - 116:66, Россия - Китай - 96:83, Литва - Австралия - 91:74, Сербия - Филиппины - 87:60, Мали - Новая Зеландия - 77:62, Пуэрто-Рико - Аргентина - 77:57, Канада - Сенегал - 90:79, Франция - Греция - 77:46.

В четвертьфиналах 5 июля встречаются: Россия - США, Литва - Сербия, Мали - Пуэрто-Рико, Канада - Франция. 

Спорт Баскетбол
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