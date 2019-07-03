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03.07.2019 20:15
Рубрика: Спорт

Испанский призыв

ЦСКА подписал второго игрока из "Басконии"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Баскетбольный ЦСКА продолжает работу на трансферном рынке. Очередным новичком московской команды стал американский форвард Дэрран Хиллиард.

В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал за испанскую "Басконию". В Евролиге Хиллиард не пропустил ни одного матча. Его средние показатели: 9,4 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи.

Фото: Михаил Сербин/ РИА Новости
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"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, - отметил наставник ЦСКА Димитрис Итудис. - Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде".

Добавим, что ранее армейцы подписали еще одного игрока "Басконии", центрового Йоханнеса Фойгтмана, который стал первым немцем в составе ЦСКА.

Спорт Баскетбол
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