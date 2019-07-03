Баскетбольный ЦСКА продолжает работу на трансферном рынке. Очередным новичком московской команды стал американский форвард Дэрран Хиллиард.

В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал за испанскую "Басконию". В Евролиге Хиллиард не пропустил ни одного матча. Его средние показатели: 9,4 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи.

"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, - отметил наставник ЦСКА Димитрис Итудис. - Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде".

Добавим, что ранее армейцы подписали еще одного игрока "Басконии", центрового Йоханнеса Фойгтмана, который стал первым немцем в составе ЦСКА.