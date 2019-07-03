Бразилия оставила Месси без титула

Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки. В полуфинале хозяева турнира переиграли Аргентину - 2:0, в очередной раз оставив Лионеля Месси без выигранного титула в составе национальной команды.

Проходящий в Бразилии Кубок Америки уже на стадии полуфинала подарил болельщикам интересное противостояние. Бразильцы встречались с командой Аргентины, которая все никак не может завоевать титул, имея в составе такого мастера как Лионель Месси.

Накануне матча главный тренер аргентинцев Лионель Скалони признался, что его команда хочет выиграть Кубок Америки ради Месси. "Игроки сборной Аргентины так сильно любят Месси, что иногда говорят, что хотят выиграть Кубок Америки только ради него. Действительно, лучшему игроку в истории футбола не хватает единственного трофея - со своей сборной", - считает Скалони.

Однако сам матч в очередной раз принес Месси и его партнерам разочарование. Аргентинцы старались действовать активно и нанесли больше ударов в сторону ворот, чем соперник, но в завершающей стадии им опять чего-то не хватало.

Зато бразильцы свои шансы использовали. Счет в матче, который проходил на стадионе "Минейрао" в Белу-Оризонти, был открыт на 19-й минуте. Роберто Фирмино прострелил в штрафную, где Габриэл Жезус спокойно переправил его в сетку.

Во втором тайме Жезус вернул "должок" партнеру. Форвард "Манчестер Сити" протащил мяч со своей половины и поля и отдал его на Фирмино, который спокойно поразил пустой угол ворот аргентинцев.

Радости хозяев турнира не было предела. После матча в раздевалку заглянул травмированный форвард "ПСЖ" Неймар, который принял участие в общем веселье. В другой же раздевалке царило уныние. А главный тренер аргентинцев назвал причиной неудачи судейство.

"Когда Бразилия забивала второй гол, один из наших игроков оказался на газоне, - сказал Скалони. - К тому же мы слышали свисток. Не буду обсуждать, но судейство мне не понравилось. Командой, которая заслуживала выхода в финал, была именно сборная Аргентины".

В другом полуфинале в ночь на четверг сборная Перу сыграет с победителем двух последних Кубков Америки - командой Чили. Финальный матч состоится седьмого июля.