Брестская крепость строит планы с коллегами из Москвы и Волгограда

Заглянуть в Брестскую крепость и прикоснуться к истории Бородинского сражения и Сталинградской битвы?

Это реально: на VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге, руководство мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" планирует подписать договоры о сотрудничестве с коллегами из московского музея-панорамы "Бородинская битва" и историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде.

Формы совместной работы, говорит заместитель директора мемориала "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик, могут быть самые разные: семинары, научно-прак­тические конференции, совместные проекты, образовательные мероприятия, тематические выставки...

Примеры сотрудничества уже есть. Так, год назад в Музее обороны открылась выставка "Бессмертный город нашей славы" из фондов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. В ответ в Севастополе открылась фотовыставка из фондов Брестской крепости - свыше 220 фото и большое количество оригинальных документов тех лет, посвященных 180-летней истории цитадели Бреста.

Были у Брестской крепости совместные проекты с Калининградом и Белгородом. Директор комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк подчеркивает, что они много рассказывают о мемориале на мероприятиях в России. В этом году запланированы выставки в нескольких городах, в том числе в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. С ним в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге на VII Международном культурном форуме был подписан долгосрочный договор о сотрудничестве.

Так что совсем не случайно в этом году, когда Беларусь празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, московский Музей Победы в электронном варианте представит выставку в Брестской крепости.

Предварительная договоренность подписания договоров о сотрудничестве достигнута в апреле на совместной коллегии министерств культуры Беларуси и России. Григорий Бысюк говорит, что инициатива этих соглашений исходила от российских коллег. Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев делится планами:

- В 2020 году пройдут совместные выставочные проекты в Волгограде и в Бресте. Мы пригласили коллег на научно-практическую конференцию в ноябре. И обязательно приедем на форум, посвященный 75-летию Победы в Беларуси.

В мае в мемориале "Брестская крепость-герой" чествовали 25-миллионного посетителя - москвичку Марию Васину.