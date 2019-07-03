ЦБ: Через 10 лет все люди будут "оцифрованы"

В рамках удаленной идентификации клиентов банки собрали пока не больше 20 тысяч записей. Об этом на Международной страховой конференции в Санкт-Петербурге сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Процесс идет медленно. Но через 10 лет все люди будут "оцифрованы" и все сервисы станут доступны через биометрию", - отметил Швецов.

Сбор биометрических данных (изображения лица и записи голоса) банки осуществляют с конца июня 2018 года.

Первичная идентификация проводится в одной из уполномоченных кредитных организаций, обладающих правом проводить регистрацию физлиц в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе. Банк проводит идентификацию гражданина при его личном присутствии, регистрирует его в ЕСИА, снимает биометрические параметры и направляет их в Единую биометрическую систему.

Удаленная идентификация - механизм, позволяющий гражданам получать финансовые услуги дистанционно.

По данным ЦБ, сбор биометрических данных проводится более чем в 400 точках банковского обслуживания в 140 городах России.